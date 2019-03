Congo-Brazzaville: Portrait - Christine Makany, entreprendre pour innover

Responsable de la pâtisserie glacy, Christine Makani est une femme un peu touche à tout qui nourrissait toujours l'envie de créer une société qui mettrait en avant les matières premières congolaises. Du rêve à la réalité, elle nous raconte son parcours.

Après un brevet de technicien supérieur (BTS) en hôtellerie à Tunis, Christine rentre au Congo où elle exerce durant deux ans à l'hôtel Mbamou palace. N'étant pas comblée, elle décide d'aller faire des études de commerce en France où elle se spécialise en finance et management. Alors qu'elle a un devoir de business plan à faire, Christine décide de réaliser le business plan d'un projet qui lui trotte dans la tête depuis sept ans environ : Glacy.

Entre l'année de conception du projet et celle de sa réalisation, Christine Makany s'est forgée pour pérenniser son chef-d'œuvre. Elle a notamment travaillé en tant que pâtissière à son propre compte, cheffe de produit à la Brasserie du Congo, conférencière et conseillère en risque management. « Lorsque j'ai véritablement décidé de réaliser mon projet de glacerie, je n'avais pas perdu ma vision de vouloir valoriser les produits issus du sol congolais. On a du potentiel. Pourquoi vouloir toujours exporter, dès lors qu'on peut réaliser des prodiges avec nos propres produits ? », a dit Christine Makany.

Glacy, c'est la première glacerie au Congo proposant des glaces et sorbets à base de fruits de la forêt tropicale, à l'instar des tsui-téké, tondolo, malombo, corossol, goyave, etc. En dehors des glaces et sorbets, Christine Makani propose des pains à l'ananas, aux fruits de la passion et au chocolat typiquement congolais, des chips au coco grillé, des croquettes à l'igname et biens d'autres. Ce ne sont pourtant pas des fruits de toute saison, mais d'autant plus qu'ils proviennent de la production locale, Glacy s'approvisionne de manière à ne point connaître de rupture et les coûts sont moindres. L'une des particularités de la maison Glacy est la dégustation.

En effet, Glacy sollicite les papilles gustatives de sa clientèle pour l'aider à faire son choix. « Les clients sont parfois surpris de nos offres ou hésitent entre deux, trois ou plusieurs produits. À la fin, nous ne faisons pas que connaître la panoplie de goûts mais nous aidons à satisfaire le client au maximum », nous a-t-elle expliqué.

De nature perfectionniste, Christine Makany vise avant tout l'excellence et demeure très impliquée dans chaque étape de la réalisation des produits glacy. « Je veille à la qualité de mes produits bruts et produits finis. J'aime également faire participer les gens autour de moi car c'est à eux que je propose mes produits », a-t-elle déclaré.

Selon elle, l'entrepreneuriat ne doit pas être une concurrence inutile, un complexe caractériel ou une copie-coller, estimant qu'il s'agit de vouloir apporter un changement constructif autour de soi. Car ce n'est qu'en innovant qu'on peut se développer, se faire remarquer et susciter l'admiration, a-t-elle conclu.