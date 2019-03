Congo-Brazzaville: Portrait - Maureen Ngassaye, une étoile du journalisme sportif congolais

Femme courageuse et obstinée, la trentaine révolue, la journaliste de la chaîne DRTV a réussi à se frayer un chemin et se faire une place dans le paysage médiatique sportif au Congo, un secteur longtemps resté la chasse gardée des hommes, comme elle le dit, en exécutant un rictus du bout des lèvres.

« Partager ma passion du football via mon micro est la plus belle chose que je fais au quotidien », lance d'emblée Maureen qui ne se contente plus de commenter des matches de football, mais anime tout aussi bien des émissions d'athlétisme et de basketball. Mais si elle a su s'imposer dans ce milieu majoritairement masculin, cela ne s'est pas fait par un coup de baguette magique comme elle l'a témoigné, indiquant qu'elle a dû s'armer de courage et de patience pour faire taire certains préjugés à son égard. « Parfois, mes collègues lançaient des petites railleries pas vraiment méchantes, mais qui à la longue devenaient agaçantes », a déclaré la jeune femme. Au lieu de faire de ces préjugés misogynes des sujets de discussions, elle s'est plutôt penchée sur son travail.

Considérée comme une des voix féminines les plus écoutées dans le paysage médiatique sportif de sa génération, Maureen est consciente que ce statut qu'elle a obtenu à coup de sacrifices et d'efforts peut basculer du jour au lendemain, si elle baissait la garde. Travailleuse, ses week-ends sont la plupart du temps hypothéqués vu que la plupart des activités sportives se déroulent en fin de semaine. « Les samedis et dimanches sont occupés par des championnats, tournois et coupes. Parfois, quand une fédération clôture sa saison sportive, une autre enchaîne. Et oui, pas de week-end mais ce n'est pas grave, puisque j'aime ce que je fais », a-t-elle confié, visiblement heureuse.

Seulement, Maureen pense que le développement du sport au Congo passe par un engagement constant de trois composantes. « Il s'agit ici des journalistes, des joueurs et des dirigeants. L'apport de ces trois composantes, en plus de bénéficier d'un meilleur financement, rendra ce secteur plus fort, plus dynamique et, par conséquent, nous obtiendrons des meilleurs résultats », est-elle convaincue.

Le micro, son arme !

Grande passionnée de football depuis sa tendre enfance, Maureen Ngassaye rêvait de devenir une star du ballon rond. Une passion que lui ont transmis ses parents sportifs: sa mère était handballeuse et son père footballeur. « A la maison, les conversations tournaient autour du football, et parfois quand il y avait des grands tournois de foot, mon père nous emmenait dans les gradins », nous a expliqué Maureen, qui a vu son rêve se briser en classe de troisième, lorsqu'elle annonce à son père son désir de faire carrière dans les sphères du football. A défaut d'être joueuse professionnelle, Maureen avait alors juré, pendant qu'elle était en classe de terminale, de devenir journaliste sportive.

En 2004, elle passe un stage à la chaîne congolaise privée DRTV et, en 2006, quand elle obtient sa licence en sciences et techniques de la communication, elle intègre définitivement cette chaîne. En 2007, elle est recrutée et, dès lors, son rêve de partager sa passion pour le football devient dorénavant possible. Maureen apprend vite et ne manque pas une occasion pour s'instruire auprès de ses aînés. Des reportages aux animations plateaux, elle se donne corps et âme à sa tâche. La jeune femme se fraye ainsi son bout de chemin. En 2014, elle participe à un stage de formation en journalisme sportif, à la faveur des 11es jeux africains Brazzaville 2015, financé par l'ambassade de France (service d'action culturelle). Une formation qui a eu lieu au CFPJ de Paris, du 31mars au 25 avril 2014.

Citées parmi les femmes les plus engagées de sa rédaction, Maureen fait la fierté de ses collègues hommes qui, d'ailleurs, ne tarissent pas d'éloges à son égard dans la mesure où elle a su imposer son empreinte dans l'étroite place qu'occupe la femme au sein des rédactions sportives au Congo. Présentement en France pour un stage de perfectionnement, elle espère apporter un nouveau souffle dans sa rédaction une fois rentrée au pays.