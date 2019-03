Afrique: Ligue africaine des champions - Les enjeux de la 5e journée

L'avant-dernière journée de la phase de poules de la Ligue africaine des champions débute cet après-midi. Une journée décisive qui pourrait révéler les noms des premiers qualifiés pour le deuxième tour. Une victoire ou un match nul devrait suffire à certaines équipes pour se retrouver en quarts de finale.

Dans le groupe A, le Wydad de Casablanca (7 pts+3) et Mamelodie Sundowns (7pts+2) n'ont besoin que d'un match nul, respectivement face à l'Asec à Abidjan et Lobi Stars à Pretoria, pour se qualifier. Dans le groupe B, le duel de feu entre l'Espérance de Tunis (1er, 8 pts+4) et le Horoya (2e, 7pts+ 0) sera également déterminant. Une victoire qualifierait automatiquement l'une ou l'autre équipe.

Un match nul, par contre, pourrait profiter à l'équipe classée 3e de la poule, Orlando Pirates, si elle s'impose contre Platinum dans l'autre rencontre de la poule. Dans ce cas de figure, il faudra attendre la dernière journée pour connaître les noms des deux équipes qualifiées pour les ¼ de finale. Les Algériens de Constantine ont pratiquement les deux pieds au prochain tour, avant leur match contre le Club Africain de Tunis (3e, 4pts-6). Après quatre journées, l'équipe algérienne est largement en tête du groupe C avec 10 points+5.

La deuxième place qualificative se jouera entre le Tp Mazembe (2e, 7pts) et le Club Africain. Trois points séparent les deux équipes avant les deux dernières journées de la poule. Ballotage favorable cependant pour les Congolais du Tp Mazembe qui joueront contre Ismaily déjà éliminé de la compétition avec un seul point au compteur après quatre journées. Enfin, dans la poule C, tout est encore possible. Aucune équipe n'est éliminée. Les Algériens de Saoura (3e, 5pts-2) et les Congolais de Vita Club (4e, 4pts+2) ont obligatoirement besoin des trois points de la victoire pour se relancer.