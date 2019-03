Congo-Kinshasa: Enfin, le Cabinet de Tshisekedi affiche complet !

Photo: allafrica.com

Le Front commun du Congo (FCC) de l'ancien président Kabila et Cap pour le changement (CACH), la plateforme politique du président Félix Tshisekedi, ont signé un accord de coalition gouvernementale.

Après la nomination de Vital Kamerhe, comme Directeur de cabinet, du Dr Eberand Kolongele, comme directeur de cabinet adjoint en charge des questions juridiques ainsi que de François Beya, comme conseiller en matière de sécurité, le Président de la République, Félix Tshisekedi, a signé une série d'ordonnances, le mercredi 6 mars et rendues public hier, jeudi 7 mars. Lesquelles ordonnances reprennent les noms de tous les autres membres qui vont composer son cabinet, selon leurs prérogatives.

Le Cabinet du Chef de l'Etat est constitué de plusieurs conseillers, directions et services, à savoir : un Conseiller spécial en matière d'investissement ; un conseiller spécial en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; un conseiller spécial en charge des questions stratégiques ; un conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté ; un conseiller spécial en matière de coopération et d'intégration régionale ; un conseiller spécial en matière d'infrastructures ; un conseiller spécial en charge de la jeunesse, du genre et de la lutte contre la violence faite à la femme ; un conseiller spécial en matière de numérisation ; un conseiller spécial en charge de couverture maladies universelles ; un conseiller spécial en matière de l'environnement et du développement durable ; les conseillers militaires du Chef de l'Etat ; un conseiller privé ; le collège des conseillers ; les services spéciaux du Chef de l'Etat ; les services du protocole du Chef de l'Etat ; les services de Communication du Chef de l'Etat ; la presse présidentielle ; le service administratif et logistique ainsi que les services du personnels du Chef de l'Etat. Ces derniers qui comprennent, entre autres les ambassadeurs itinérants, un haut représentant et envoyé spécial, un coordonateur de sécurité interne, des représentants du personnel, des envoyés spéciaux, des assistants personnels, un assistant financier, un assistant logistique, etc.

Des différents membres nommés il y a notamment, Vidye Tshimanga qui est désigné conseiller stratégique, Lydie Omanga, Directrice de communication, Abraham Lwakabuanga, Directeur de la presse présidentielle, John Nyakeru Kalunga, chef du protocole, etc.

A noter qu'il s'agit d'une cinquantaine des personnes qui sont nommées par le Président de la République.