Sénégal: Koutal Malick Ndiaye - Levée de son statut de «village de reclassement», une vielle doléance, principale attente pour ce quinquennat de Macky

Les populations de Koutal Keur Malick Ndiaye, village d'anciennes victimes de la Lèpre situé à quelques encablures au Sud-est de Kaolack, ne supportent plus le statut de «village de reclassement» conféré à leur localité depuis plusieurs décennies auparavant.

Profitant ainsi de la traditionnelle cérémonie de distribution de cadeaux en appui aux enfants que le parrain Ahmeth Saloum Boye organise tous les ans au lendemain de Noël, ces populations ont encore une fois réitéré cette vieille doléance pour lever toute forme de stigmatisation dont elles font l'objet.

Très remontées contre cette identité ou réputation de «village de reclassement» qu'elles ont d'ailleurs combattu de génération en génération, les populations du village de Koutal Malick Ndiaye n'en démordent toujours pas.

Car, à chaque édition de la traditionnelle cérémonie d'Arbre de Noël, elles reviennent à la charge, comme pour signifier aux autorités du pays que depuis l'éradication de la maladie de la Lèpre au Sénégal, leur village n'est plus un risque de contamination pour le reste du pays et que ses populations disposent aujourd'hui des mêmes droits que tous les citoyens sénégalais en termes de liberté de circulation et d'accueil de toute personne désirant visiter Koutal Malick Ndiaye.

Déjà, il y a plusieurs années, les populations de ce grand faubourg de quelques milliers d'habitants se sont vues affaiblies par cette mise en écart aujourd'hui injustifiée, sans la moindre assistance, encore moins un quelconque projet de loi pour rectifier ce «préjudice» qui perdure, cela n'étant pas encore une priorité pour les différents gouvernements qui se sont jusque-là succédé au pouvoir.

Certes, une revendication largement partagé que l'ancien coordonnateur du Comité de soutien à l'action du Président Abdou Diouf (Cosapad) s'apprête à porter et défendre partout où le besoin se fait sentir.

Il faut, cependant, préciser que lorsqu'il a été question de fermer les centres d'internat des personnes atteintes de la Lèpre au Sénégal, communément appelés léproserie, le gouvernement avait décidé, en 1976, de passer à la création de villages dits de «reclassement» pour assurer la prise en charge de l'ensemble des malades résidant sur le territoire national.

Et, pour y arriver, neuf (9) prototypes ont été aménagés au Sénégal. Et l'on se souvient encore des villages de Mballing, Peycou, et Koutal dans la commune de Ndiaffate.