Cote d'Ivoire: 158 votants pour 178 députés «présents»,voici les raisons (Alain Addra)

Suite à l'élection du nouveau Président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, le jeudi 7 Mars 2019, l'IA a joint Alain Addra, directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale, pour des précisions sur l'écart entre les députés annoncés présents, et ceux ayant effectivement voté.

« Les deputés qui sont absents et excusés, sont considérés comme députés présents. Donc on les ajoute au nombre de députés présents physiquement. Dans ce premier décompte, le chiffre qu'on annonce est plus important que celui de ceux qui sont assis dans la salle.

Vous avez constaté un moment on a présenté ceux qui avaient donné des procurations. Vous avez remarqué que ceux qui ont donné des procurations c'était essentiellement des députés Pdci qui finalement ont boycotté la séance.

Si on enlève ceux qui ont donné des procurations. Si on enlève aussi ceux qui se sont excusés , donc on tombe sur le chiffre de 158, ( au lieu de 178 ou 179, Ndlr).

Ceux qui sont absents et excusés, on les compte parmi les présents. Ceux qui sont en mission, on ne peut pas les considérer absent parce que c'est l'Assemblée qui les mis en mission. Ceux-là il sont censés donner procuration pour qu'on vote à leur place. Il s'est trouvé que les députés RHDP étaient tous présents.

Ce sont certains députés Pdci qui étaient soit en mission qui avaient besoin de donner une procuration. Mais en fin de compte, ils ont décidé de boycotter la séance.

Il y'a a finalement à peu près 20 personnes qui étaient absentes et qui sont des députés Pdci. Ils n'ont pas participé au vote. Ce ne sont pas des abstentions ».