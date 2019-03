Cote d'Ivoire: CIE - Ahmadou Bakayoko pour intensifier le développement de la Compagnie, affirme le patron d'Eranove

L'ancien patron de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), Ahmadou Bakayoko, a été nommé directeur général de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie), le mercredi 6 mars 2019. Il doit prendre fonction le 15 avril prochain.

Dans le communiqué relatif à ladite nomination, Marc Albérola, directeur général du Groupe Eranove, explique que « l'arrivée d'Ahmadou Bakayoko s'inscrit dans la même volonté de poursuivre et d'intensifier le développement de la Cie pour un meilleur accès à l'électricité dans le cadre du partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire ».

Il succède ainsi à Dominique Kakou qui deviendra le président du conseil d'administration à l'issue de la prochaine Assemblée générale des actionnaires.

Marc Albérola dit être « certain » que le binôme (Ahmadou Bakayoko-Dominique Kakou) caractérisé par l'expérience et la compétence constitue « un gage de réussite et de pérennité ».

Diplômé de l'école polytechnique de Paris et de l'école nationale supérieure des télécommunications, Ahmadou Bakayoko, a rejoint Eranove en février 2019 comme directeur des opérations pour superviser les opérations du groupe en lien avec ses différentes filiales.

Il a démarré sa carrière auprès d'un Fonds d'investissement aux États-Unis. Avant de travailler successivement en France chez Capgemini Consulting et Canal +. Il est arrivé à la Rti en mai 2012 où il a occupé le poste de directeur général adjoint puis directeur général, à partir de mai 2013.

Quant à Dominique Kakou, Diplômé de l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics et du Centre africain d'études supérieures en gestion (Cesag), lui, a commencé sa carrière comme fonctionnaire au ministère des Travaux Publics, de la Construction et de l'Urbanisme.

Il a également travaillé au sein du Groupe Bouygues, à la Sodeci et à la Sigec, et a rejoint la Cie en 2001 en tant que Directeur Adjoint et Directeur Général en 2011.

Dans ses nouvelles fonctions de Pca, M. Kakou jouera « un rôle clé » dans la définition de la stratégie de la compagnie d'électricité, selon le patron d'Eranove.