Cote d'Ivoire: Lutte contre les infractions au code minier - Les agents techniques assermentés renforcent leur connaissance du droit

Le ministre des Mines et de la géologie, Jean-Claude Kouassi, a promis une série de formation aux personnels de son département ministériel pour leur permettre de travailler avec efficacité.

Permettre à l'ensemble des personnels de l'administration des Mines en charge du contrôle, du suivi et de la mise en œuvre du Code minier de s'approprier et faire une bonne application des instruments juridiques nationaux et internationaux, tel est l'objectif de la session de formation de trois jours destinée aux agents techniques assermentés du ministère de Mines et de la géologie.

Le ministre des Mines et de la Géologie a ouvert, lui-même, l'atelier, le 6 mars, à la Bibliothèque nationale, au Plateau, à Abidjan.

Dispensée par le procureur général près la Cour d'Appel, Lébry Marie Léonard, la formation s'articulera autour de notion de droit pénal et de partage d'expériences.

« Cette formation vous permettra d'acquérir une meilleure connaissance de vos droits et devoir, de vous familiariser avec le code pénal et le code de procédure pénal et d'avoir une meilleure perception de votre rôle dans la lutte contre les infractions au code minier », a souligné, le ministre Jean-Claude Kouassi.

Le personnel de l'administration des Mines ont la qualité d'officier de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions au code minier, conformément aux textes de loi.

Ce séminaire, aux dires, de Jean-Claude Kouassi, est la première d'une série d'actions de formation, de sen sensibilisation de valorisation d'information et de vulgarisation que son ministère entend mettre en œuvre pour permettre à chaque agent de mieux s'approprier les réformes engagées depuis juillet 2018.

En effet, le gouvernement nourri depuis quelques années, l'ambition de faire du secteur minier le second pilier de la croissance économique du pays.

Relever ce challenge, explique le ministre, oblige l'Etat à garantir aux entreprises minières les conditions optimale de développement de leur activité.