Seychelles: France Albert René, le plus ancien président des Seychelles, a été inhumé lors de funérailles Nationales

Des centaines de personnes en deuil sont venues dans la capitale, Victoria, pour faire leurs adieux à l'ancien président, le plus ancien dirigeant de la nation insulaire. M. René est décédé le 27 février à l'âge de 83 ans.

Jeudi a été déclaré jour de deuil et jour férié pour que les dirigeants et les Seychellois puissent assister aux funérailles nationales.

Le cercueil de M. René drapé du drapeau Seychellois est arrivé à State House au petit matin, où il était exposé.

Environ 500 personnes en deuil incluant des membres de sa famille, de hauts fonctionnaires, des membres du cabinet des ministres et du corps diplomatique, lui ont rendu hommage.

Son cortège funèbre s'est ensuite rendu dans la capitale du pays pour se rendre au Stade Popiler (Stade du Peuple), où les membres du public pouvaient lui rendre hommage.

De nombreux partisans de United Seychelles étaient présents - le nom actuel du parti politique que M. René a fondé en 1964 sous le nom de Parti uni du peuple des Seychelles (SPUP). Les supporters étaient vêtus de rouge, la couleur associée au parti de M. René.

S'adressant à la SNA, Andre Isaac, âgé de 66 ans, a déclaré avoir rencontré M. René pour la première fois à son retour aux Seychelles après ses études au Royaume-Uni au début des années 1960.

M. Isaac, dont la famille était de fervents partisans de SPUP, a déclaré qu'il a travaillé plus tard pour le parti et est devenu ami avec l'ancien président.

«Je savais qu'il était malade, mais j'étais encore sous le choc quand j'ai appris son décès. Je me souviendrai de lui comme d'une personne franche et simple, toujours disposée à aider son peuple », a déclaré M. Isaac.

Une ancienne députée de l'Assemblée nationale, Ivy Edmond, a déclaré qu'elle se souviendrait du leadership de M. René et de ses contributions au développement des Seychelles.

«Je suis attristé par son décès, car nous avons perdu non seulement un grand dirigeant, mais également un père. Une personne qui aimait les Seychelles et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour rendre ce pays prospère. Nous ne devrions jamais oublier d'où nous venons et comment M. René nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui », a-t-elle déclaré.

Un ancien soldat de 56 ans, Robin Gabriel, a été affecté à State House et a travaillé aux côtés de M. René pendant plusieurs années.

«Aujourd'hui, j'ai amené mes deux enfants avec moi pour rendre hommage à un grand homme. Sans son programme social pour les Seychelles, je ne pense pas que je serais là où je suis aujourd'hui. Je lui suis reconnaissant d'avoir tant fait pour les Seychelles », a déclaré M. Gabriel, ému.

Kevin Selina, 36 ans, a décrit M. René comme un leader exemplaire, un combattant de la liberté qui a mis son pays avant sa propre personne.

«Aujourd'hui, nous assistons à de nombreux développements grâce à son dévouement. Il s'est battu pour l'égalité des chances pour tous et aujourd'hui, nous bénéficions d'une éducation et de soins de santé gratuits, car telle était sa vision pour les Seychelles », a déclaré M. Selina.

Norita Legaie, âgée de 26 ans, originaire d'Anse Aux Pins, dans l'est de l'île de Mahé, est une autre jeune femme en deuil qui a assisté aux obsèques de jeudi. M. René et son parti ont commencé leur campagne politique dans les années 1960.

«La lutte pour la liberté a commencé à Capucin, chez Evangeline Legaie, mon arrière-grand-mère. M. René l'a approchée pour l'aider à organiser le parti politique et à faire venir d'autres personnes, alors je suis ici pour l'honorer », a déclaré Mme. Legaie.

«Je lui serai toujours reconnaissante pour notre liberté, notre paix, notre unité et notre identité. Il restera toujours dans mon cœur en tant que grand dirigeant », a ajouté Mme. Legaie.

La cérémonie funèbre au Stade Popiler a été coordonnée par John Etienne, qui a déclaré que cela reflétait les souhaits de M. René et de sa famille. Les obsèques ont été présidées par le conseil interreligieux des Seychelles.

Les funérailles ont eu lieu au Stade Popiler, à la demande de M. René et de sa famille. (Jude Morel) Photo License: CC-BY

«Nous avons honoré le président René et sa simplicité grâce à un service digne, émouvant et intense», a déclaré M. Etienne.

M. René est arrivé au pouvoir en 1977 à la suite d'un coup d'État qui a renversé James Mancham. Il a dirigé les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, jusqu'à sa retraite en 2004.

S'exprimant au nom du gouvernement lors des funérailles, Macsuzy Mondon, la ministre désignée a déclaré: «Dans l'histoire d'un pays, d'un peuple, il arrive qu'il y ait un homme ou une femme qui se démarque, qui est remarquable par son personnalité, sa détermination, son travail, ses réalisations. Pour les Seychelles, cet homme était France Albert René. "

Mme. Mondon a déclaré: «Nous rendons hommage à un chef d'État respecté dans le monde entier. Nous rendons également hommage à l'homme qui, malgré sa position et son autorité, restait toujours un homme simple. Outre son intelligence et sa capacité à travailler dur, sa détermination et son courage, nous nous souviendrons de lui pour sa simplicité et son bon cœur. "

La ministre désignée a déclaré que l'on se souviendra de M. René pour ses changements socio-économiques qui ont transformé la société seychelloise et modernisé la nation insulaire.

«Il a un jour dit qu'il serait très fier si, en tant que peuple, Il n'existait pas autre description et que, lorsque le monde entendrait le nom des Seychelles, ça voudrait tout dire. C'était son message - que les Seychelles et les Seychellois pouvaient briller », a déclaré Mme. Mondon.

On se souvient de M. René comme le dirigeant qui a contribué au développement socio-économique de la nation insulaire, grâce à sa vision de l'égalité des droits et des chances pour tous. Les disparitions inexpliquées de citoyens seychellois au cours de son règne compliquent son héritage.

M. René laisse dans le deuil son épouse Sarah et ses enfants.