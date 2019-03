Algérie: Eddalia plaide pour la préservation des acquis de la femme algérienne

ALGER - La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia a plaidé, jeudi à Alger, à la préservation des acquis de la femme algérienne et à la poursuite des efforts en vue de concrétiser ses aspirations légitimes, consacrées par la Constitution amendée en 2016.

Intervenant lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la Femme, Mme Eddalia a indiqué que "l'attachement du président de la République depuis son investiture par le peuple, à parrainer la célébration de la journée internationale de la femme reflète ses profondes convictions quant au rôle et à la position de la femme dans la société et sa vision positive et ambitieuse de la stratégie tracée pour l'amélioration de la condition de la femme et sa protection, aussi bien que les politiques mises en œuvre pour l'autonomisation de la femme au double plan économique et politique".

"Les réformes concrétisées grâce au président de la République ont donné leurs fruits à la faveur de la reconnaissance internationale et régionale du leadership de l'Algérie dans ce domaine", a-t-elle soutenu, rappelant, à cette occasion, que l'Algérie préside la 38ème session de la commission de la femme arabe au niveau de la Ligue Arabe.

En février dernier, la Ligue arabe a distingué le président de la République pour "l'intérêt particulier, qu'il a de tous temps accordé à la promotion de la femme algérienne et à la consolidation de sa place à tous les niveaux, en sus de ses décisions courageuses qui ont permis, de manière effective, à la femme algérienne d'accéder aux plus hautes fonctions".

Après avoir rendu hommage aux chahidate de la révolution nationale, moudjahidate et chahidate du devoir national, la ministre de la Solidarité nationale a estimé que "la protection de la femme est synonyme de consolidation et de promotion de la famille" et que "son autonomisation signifie l'immunisation de la société et la réalisation du développement durable".

Mme Eddalia a réexprimé "la solidarité permanente et inconditionnelle" de la femme algérienne avec ses sœurs en Palestine et au Sahara Occidental, victimes de "l'oppression exercée par l'occupation".