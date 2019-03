Algérie: Un saut qualitatif dans la production de la tomate industrielle à travers le pays

Mila — La filière de la tomate industrielle a connu une "évolution remarquable" et un "bond qualitatif" à l'échelle nationale dans l'élargissement des surfaces cultivées et la production réalisée, a révélé jeudi à Mila, le directeur du développement des produits végétaux auprès du ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Mokrane Maâmar.

Au cours des dernières années, la filière de la tomate industrielle a connu un développement à travers le pays avec une surface cultivée dépassant les 23.000 hectares la saison écoulée et une production nationale dépassant les 15 millions de quintaux, avec des prévisions d'élargissement de la surface cultivée jusqu'à plus de 27.000 hectares au titre de l'actuelle saison agricole, a précisé le même responsable au cours d'un séminaire régional sur le développement et la promotion de la filière de la tomate industrielle organisé à l'initiative de la direction des services agricole (DSA) et la Chambre agricole en collaboration avec le Conseil interprofessionnel de cette filière.

L'engouement manifesté pour cette activité agricole figure parmi les éléments ayant contribué à la promotion de cette filière, a déclaré le même responsable qui a fait état aussi de l'augmentation du nombre des transformateurs contribuant "au développement de cette filière notamment dans les régions où ce genre d'activité n'est pas exercé".

Saluant l'initiative de la wilaya de Mila pour l'organisation de ce séminaire régional auquel ont pris part 11 wilayas et des producteurs et transformateurs, M. Mokrame, précisant que Mila est considérée comme "un pôle de production de l'ail et du lait", a fait part de que cette wilaya peut également développer la filière de la tomate industrielle, eu égard a-t-il argumenté "de la proximité de cette wilaya des régions pilotes dans la production de la tomate industrielle".

Pour sa part le président de la Chambre agricole de Mila, Amar Lamoussi a relevé la réservation d'une surface de 70 hectares pour cette activité au titre de l'actuelle saison agricole soulignant que cette wilaya entame "les premiers pas" dans la production de la tomate industrielle.

Au cours de cette rencontre, le directeur de l'Institut technique des légumes d'Oum El Bouaghi, Mohamed Boudermine a insisté sur l'importance de la récupération des résidus de l'opération de transformation de la tomate, utiles dans "l'industrie para pharmaceutique et de cosmétique".

Un exposé sur les expériences réalisées à l'Est du pays dans le domaine de la production de la tomate a été présenté par le représentant du Conseil interprofessionnel de la filière de la tomate, Messaoud Chebbah, qui a appelé à l'utilisation des connaissances scientifiques dans le développement de cette agriculture notamment dans les volets, analyse du sol et gestion de l'eau.

La protection de la tomate des différentes pathologies a été aussi abordée lors de cette rencontre.