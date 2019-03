Sénégal: Mme Ndiaye Fatiha Assata, une dame à cheval entre deux cultures

Madame Fatiha Assata NDIAYE est née à Rabat (Royaume du Maroc), mariée à un sénégalais depuis 32 ans. Cette mère de famille à crée en 2005 l'Association des femmes marocaines du Sénégal «Lala Soukeyna Aide». Le but de cette association est de rassembler les femmes marocaines vivant au Sénégal autour de l'action sociale. «J'ai crée l'association parce que je ressentais un vide des marocaines, dans la société civile sénégalaise», confie Mme la présidente, très détendue. L'Association des femmes marocaines du Sénégal lutte contre les violences faites aux femmes, prône l'égalité mais prend aussi en charge les femmes qui ont des problèmes dans leurs ménages.

«Nous nous organisons en GIE (groupements d'intérêts économiques), ce qui nous permet de nous entraider entres femmes. Nous organisons des fêtes nationales, mais aussi en période de Ramadan où à l'occasion des grandes fêtes religieuses, l'Association fait des dons aux familles démunies. Au sein de l'Association, nous sommes dans une sorte de chaîne solidaire complète », dixit-la présidente de l'Alliance du développement africain.

L'Association tire ses fonds de l'aide de bonnes volontés, mais aussi de l'appui du Ministère de la femme qui les a déjà reçus pour les encourager dans leur dynamique.

Entre le Sénégal et le Maroc c'est une relation historique

Cette sénégalaise d'origine marocaine est une femme à cheval entre deux cultures différentes. La culture sénégalaise et la culture marocaine dont elles maitrisent parfaitement les rouages et secrets. Le Royaume du Maroc et la République du Sénégal sont deux pays africains liés historiquement depuis plus de 1000 ans. Il y a les relations bilatérales avec la coopération Sud/Sud, les relations pour le développement de l'Afrique, car selon Mme Fatiha Assata : «Sans le Maroc, on ne peut pas avoir une Afrique complète». La relation entre le Sénégal et le Maroc revêt aussi un aspect religieux, avec la Tarikha Tidjane à Fez. «On se sent chez nous ici, dans notre association 75% des marocaines ont une nationalité sénégalaise à cause du mariage mixte», révèle Mme NDIAYE.

Tous les présidents sénégalais qui ont occupé le pouvoir ont raffermi les liens entre les deux nations. C'est dans ce sens, qu'elle souhaite une bonne continuation au Président de la République Macky SALL, nouvellement réélu, dans les relations fortes qu'il entretient avec le Roi du Maroc. «C'est une politique extraordinaire, nous lui renouvelons notre confiance».

Message à l'endroit des Femmes

Pour cette journée du 8 mars 2019, célébrée à travers le monde, Fatiha Assata NDIAYE qui est également la Coordinatrice des associations marocaines au Sénégal, a lancé un message fort à l'endroit de ses sœurs. «Mes chères sœurs, à l'occasion de cette journée spéciale qui nous est dédiée, je tenais à vous dire que : nous devons être soudées, travailler davantage et aspirer à occuper des postes plus importants dans la société. S'organiser pour mieux entretenir nos foyers et faire avancer notre société. Je souhaite à toutes les femmes africaines, plus particulièrement marocaines et sénégalaises, une très bonne journée de la Femme».