Ile Maurice: Blue-Bay parmi les 21 plus belles plages au monde, selon Nat Geo

Elle se retrouve à la 17e place. Blue-Bay se fraye un chemin parmi les 21 plus belles plages au monde, selon un récent classement de National Geographic. En pole position : la Playa del Amor, aux îles Marietas, au Mexique. Suivie de la plage des Cathédrales, en Espagne.

C'est surtout le parc marin de Blue-Bay et les diverses espèces qu'il abrite, qui séduit. National Geographic fait remarquer, dans la foulée, qu'on peut aussi y avoir accès en passant par le Shandrani Beachcomber Resort and Spa et le Blue Lagoon Beach Hotel. Reste à savoir pour encore combien de temps cette plage pourra préserver sa beauté face au bétonnage excessif et les projets qui ne cessent de grignoter un peu plus nos plages.

À noter que nos voisins seychellois, avec la plage d'Anse Source d'Argent, à La Digue, se retrouvent au pied du podium. «With sun-dappled giant boulders, calm turquoise waters, snow white sand, and palm trees and jungle for greenery, this Indian Ocean beach seems created by a Hollywood set designer», écrit National Geographic. Qui ajoute que ce n'est pas étonnant que cette plage soit la plus photographiée au monde.