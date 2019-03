Ile Maurice: Vol avec violence - Sky to Be traduit devant le tribunal ce matin

«Larceny masked while being armed with an offensive weapon». C'est l'accusation provisoire dont le chanteur Sky to Be, de son vrai nom Jean Patrice Kevin Dina, fait l'objet. Il sera traduit ce vendredi matin, 8 mars, devant le tribunal de Port-Louis. Il a été arrêté hier, dans le cadre de l'enquête sur un vol avec violence dont a été victime un pompiste samedi 2 mars.

Ce jour-là, ce pompiste à la station-service de Shell Latanier, sise sur l'autoroute à Roche-Bois, a été délesté d'une somme de Rs 20 000. Recherché depuis, Sky to Be, 29 ans, s'est rendu hier, vers 10 heures, au bureau de la Criminal Investigation Division (CID) de Ste-Croix, accompagné de son homme de loi, Me Anupam Kandhai. Il a été arrêté par la CID de la Metropolitan Police de la division Nord et placé en détention au poste de police de Plaine-Verte.

Le chanteur a nié en bloc les accusations portées contre lui. Toutefois, il a été identifié par l'un des pompistes de service samedi. D'autres pompistes seront appelés à faire de même. Ils ont confirmé aux enquêteurs que l'artiste a déjà travaillé à cette station-service. Le principal concerné, actuellement en liberté conditionnelle pour une affaire de vol de motocyclette au poste de police de Roche-Bois, n'a pas nié ces faits.

Sky to Be devait partir pour La Réunion dimanche, dans le cadre d'un festival.