Afrique Centrale: Saad affirme la solidité des relations entre le Soudan et la Chine

Khartoum — Le ministre des Affaires du Cabinet, Ahmad Saad Omar a affirmé la solidité des relations entre le Soudan et la Chine, soulignant que les relations bilatérales se progressent vers le développement jour par jour.

Cela est arrivé lorsqu'il a reçu ce jeudi l'ambassadeur chinois à Khartoum, et a discuté avec lui du développement des relations bilatérales notamment dans les domaines économiques ainsi que les moyens d'adopter des stratégies et visions sur le développement des relations et la coopération mutuelle.

Pour sa part, le nouvel ambassadeur chinois a réitéré le souci de son pays de faire plus d'efforts pour renforcer les liens fraternels et amicaux et la diplomatie entre les deux pays.