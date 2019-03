Congo-Kinshasa: Le Ministère de la santé se verse dans le monde de la technologie

En voie de sortie, on ne cesse d'innover. Pas plus loin que le samedi 2 mars 2019, le Docteur Oly Ilunga, Ministre de la santé, a montré à la face du monde le nouvel outil de travail qui permettrait à son ministère d'évoluer autrement. Il s'agit de l'Agence Nationale d'Ingénierie Clinique d'information et d'Informatique de Santé, « ANICiiS », qui a été, du reste, dévoilé devant plusieurs personnalités du domaine sanitaire.

Il appert que le numérique représente aujourd'hui un élément important dans le monde actuel qui concoure au développement de plusieurs secteurs. Conscient de cette réalité, le Ministre de la santé s'est décidé d'adjoindre le numérique dans les différentes actions et activité de l'institution qu'il chapeaute. Et ce, avec cette agence qui a pour mission de faciliter la circulation informatique des données de santé. Le Ministre Oly Ilunga qui souligne qu'il s'agisse d'une première innovation dans le secteur public, signale, en même temps, que l'informatique de la santé regorge plusieurs embranchements dont la santé numérique, le cyber santé, la santé en ligne, la télémédecine, la robotique médicale, l'utilisation des drones dans la chaine logistique sanitaire, etc. Ainsi, a-t-il déclaré que " la vision de l'ANICiiS est d'encadrer et d'accélérer l'utilisation de meilleures technologies numériques et d'équipements biomédicaux dans le domaine de la santé pour assurer des soins de santé de qualité, abordables et efficients". D'ailleurs, le but, ici, est d'améliorer le bien-être de la population, a affirmé Oly Ilunga.

Ce projet du Ministère de la santé, créé sous le décret n°18/049 du 18 décembre 2018, s'est en effet concrétisé avec l'appui de l'Ong américaine PATH. Pour l'heure, après avoir été secondé par des tiers, il reste à l'hôte de ce Ministre de peaufiner des stratégies afin d'avoir, à l'interne, un personnel de qualité suffisamment informé et ayant la maîtrise des nouvelles technologies. Dans le cas contraire, cet outil ne serait simplement que de l'or dans la main d'un petit enfant.