Congo-Kinshasa: Mise en œuvre de la stratégie Genre et Elections - La CENI évalue le rapport synthèse à mi-parcours du plan d'action

En prélude de la Journée internationale de la Femme, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), a organisé, mercredi 5 mars 2019, à la maison des élections, un atelier d'évaluation à mi-parcours de l'application de plan d'action actualisé de mise en œuvre de la Stratégie Genre et Elections pour une période comprise entre 2017 et 2022. Plus de sept objectifs assignés sont passés aux cribles pour jauger s'ils ont contribué à l'amélioration de la participation de la femme dans le processus électoral.

Ce rapport, qui fait suite aux objectifs du plan d'action de mise en œuvre de la stratégie Genre et Election de la CENI, présente un examen de la mise en œuvre, au niveau national, et se penche notamment, sur les obstacles qui entravent sa mise en œuvre. Ce plan d'action est la réalisation de l'égalité entre les sexes et l'amélioration pour plus de participation des femmes et jeunes filles au processus électoral. Il souligne les possibilités de faire progresser ces objectifs dans le cadre de ce plan d'ici 2022, en intégrant une démarche soucieuse d'égalité entre les sexes.

Le premier objectif de ce rapport est d'améliorer le cadre légal et règlementaire pour plus de participation des femmes et jeunes filles au processus électoral. La CENI attendait un résultat du cadre légal et normatif amélioré pour plus de participation des femmes et jeunes filles au processus électoral. A ce stade, le plan d'action aussi voudrait la révision de la loi électorale en faveur d'une meilleure participation des femmes au processus et les décisions de la CENI pouvant favoriser la participation des femmes et jeunes filles au processus électoral.

Il a été constaté au cours de cet atelier d'évaluation le renforcement des capacités des femmes et jeunes filles comme candidates, électrices, observatrices et agents électoraux, chefs coutumiers, partis politiques. Le rapport a présenté le renforcement des capacités de la CENI pour une prise en compte effective du genre dans le processus électoral. Il ressort de cette évaluation que la CENI, pour une prise en compte effective du genre dans le processus électoral, a renforcé ses capacités.

Les objectifs suivants présentent également les tendances et les priorités de la mise en œuvre de ce plan, pour conclure par un aperçu des défis qui restent à relever et des mesures qui devraient être prises pour accélérer la mise en œuvre du Plan d'action. Il s'agit de faire accepter la participation des femmes et de jeunes filles dans les Institutions politiques et publiques dont le résultat consiste à la participation des femmes et de jeunes filles est acceptée par l'opinion dans les institutions politiques et publiques. Aussi, de prévenir les violences électorales basées sur le genre ; de renforcer la sécurité des femmes contre les violences électorales ; pérenniser les acquis assurés et Coordonner, suivre et évaluer les activités. Le rapport de synthèse se termine par une analyse des enseignements tirés et des priorités pour accélérer la mise en œuvre du Plan d'action.