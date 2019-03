Sénégal: Repli du secteur tertiaire en janvier 2019

Au mois de janvier 2019, le secteur tertiaire s'est replié de 5,5%, en variation mensuelle, en liaison, principalement, avec le commerce (-6,4%), les « activités financières et d'assurance » (-11,6%) et les services d' « hébergement et de restauration » (-9,2%).

Par contre, souligne la Direction de la Prévision et des études économique dans sa dernière publication « Point Mensuel de conjoncture - Février 2019 » , les transports et les services d'enseignement ont, respectivement, crû de 3,4% et 3,1% sur la période.

En glissement annuel, une croissance de 5,0% est notée dans le secteur tertiaire, en janvier 2019, à la faveur d'une bonne évolution d'ensemble du commerce (+6,9%), de l'« information et la communication » (+7,2%), des activités immobilières (+24,7%), de l'enseignement (+12,9%), des « activités de services de soutien et de bureau » (+12,8%) et des services d' «hébergements et de restauration » (+13,4%).