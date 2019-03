Madagascar: Airtel Madagascar - Partenaire du tournoi M'Foot

Airtel Madagascar et « Alefa Barea » pour la promotion des jeunes talents

Le 3ème opérateur mobile mondial confirme son statut d'entreprise engagée dans la promotion des jeunes talents et renforce son implication dans le développement communautaire.

Airtel Madagascar s'implique toujours dans les actions pour le développement communautaire. Elle vient encore de le démontrer en apportant sa collaboration dans l'organisation du tournoi de foot U15 organisé par RTA et le club des supporters « Alefa Barea ».

Aide spéciale. A l'issue du tournoi, l'équipe qui sortira vainqueur de ce tournoi bénéficiera d'une aide spéciale octroyée par l'opérateur. Ce soutien se traduira notamment par une contribution en termes d'infrastructures et d'assainissement au sein du Fokontany de l'équipe gagnante. « Airtel Madagascar a toujours été à l'écoute de la jeunesse malgache. Nous croyons en la force du potentiel et avons toujours appuyé les jeunes, qu'il s'agisse d'Education, de Sport ou encore de Culture. Aujourd'hui, en tant qu'opérateur solidaire, dynamique et respectueux, nous soutenons le tournoi M'Foot à travers nos valeurs et donnons l'occasion aux jeunes Tananariviens de valoriser pleinement leurs talents» a expliqué Maixent Bekangba Directeur, Général d'Airtel Madagascar.

Airtel Jeunes Talents. La participation d'Airtel Madagascar dans le domaine du sport ne date pas d'hier. Récent partenaire de plusieurs tournois de judo grâce à la convention de partenariat signée avec la Fédération Malagasy de Judo en 2018 et organisateur de plusieurs éditions de tournoi de foot « Airtel Jeunes Talents », l'opérateur encourage les athlètes ainsi que les jeunes malgaches à continuellement relever des défis et à placer haute la barre des performances.

« Ayant obtenu la médaille d'or durant le « Airtel Changemaker Award » en 2018, nous souhaitons rester fidèles à notre politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et mettons à la disposition des organisateurs du M'foot notre savoir-faire en termes d'implication sociale et de développement numérique» a ajouté le DG d'Airtel Madagascar. Organisé par l'association « Alefa Barea » et la RTA, cette première édition du Projet M'Foot Fokontany durera un mois et demi. M'Foot débutera en fin Mars jusqu'au mois de Mai. Le tournoi se déroulera en deux phases, les matchs d'éliminatoires qui se joueront sur les terrains des quartiers et la phase finale qui aura lieu dans les grands stades d'Antananarivo.