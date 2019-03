Madagascar: Trentième anniversaire de l'Aceem - Ratrema William élevé à la dignité de Grand-Croix de l'ordre National

La journée d'hier est entrée dans les annales du groupe éducatif Aceem! Plus de trente ans au service de l'éducation et de l'enseignement, William Ratrema Rakotoarinia a été élevé à la dignité de Grand-Croix de 2è classe de l'Ordre National. La cérémonie s'est tenu à l'université privée Aceem Ankadivato en présence des officiels et de la grande famille du groupe éducatif dont il est le président fondateur. Parmi les récipiendaires, se trouvent également Sylvain Ramaromanana promu au grade de Grand officier de l'ordre national et Berthe Rasolonirina celle d'officier de l'ordre national. Deux autres membres sont également nommés au grade de Chevalier de l'Ordre national. 17 médailles d'argent et 4 médailles de bronze ont été également décernées aux employés de l'Aceem.

Dans son discours, le président fondateur, grand pionnier de l'éducation, a rappelé la genèse de l'Action pour la culture, l'enseignement et l'éducation de Madagascar depuis le 25 mars 1995 anciennement Association culturelle des enseignants et élèves de Madagascar. « Conscient de la dégradation de l'éducation de la jeunesse et le manque de professeurs certifiés et de professeurs licenciés, cette cause m'a toujours tenu à cœur de contribuer à l'éducation et l'enseignement. Pour ce faire, durant ces trente dernières années, nous œuvrons dans cette voie pour offrir ce qui est meilleur à la jeunesse malgache » relate-t-il.

Dans la même foulée, pour clôturer solennellement la célébration des 10 ans de l'Université Aceem Manakambahiny, l'inauguration des nouvelles infrastructures a précédé la cérémonie de décoration. Effectivement, L'université s'est faite peau neuve avec un étage de plus, qui abrite de nouvelles salles de cours équipées d'outils de haute technologie au service de l'enseignement et de l'éducation.