Madagascar: Coalition pro-régime - D'anciens députés écartés, des artistes parmi les prétendants

La coalition a choisi de faire confiance à des « olom-baovao ».

La boucle n'a pas encore été bouclée pour la liste des candidats de la coalition pro-régime en vue des élections législatives du 27 mai prochain. Jusqu'ici, la liste n'a pas encore été finalisée. D'après une source proche de la plate-forme ARMADA, 80% des candidats au niveau de toutes les circonscriptions électorales dans tout Madagascar sont connus jusqu'ici. Quid alors des 20% restants ? En quoi consiste le blocage ? C'est la question que posent les observateurs. Fianarantsoa ville, Antsirabe, Antanifotsy et Vatomandry sont entre autres, les circonscriptions au niveau desquelles la coalition « Isika Rehetra Miaraka Amin'i Prezida Andry Rajoelina » rencontre des difficultés. Difficile de trouver un consensus et/ou de départager les prétendants. Notre source a toutefois laissé entendre que les candidats au niveau de ces circonscriptions passeront un entretien ce jour. Est-ce une manière d'annoncer que la liste sera clôturée aujourd'hui ?

Frustrés. Quoiqu'il en soit, cette procédure a fait des heureux et des frustrés. Certains menacent même de se présenter sous une liste indépendante. Parmi les personnalités qui ont été écartés figurent d'anciens députés. Pour ne citer que le cas de l'ex-député Mamod'Ali Hawel qui n'est plus dans la liste à Morondava, l'ex-députée de Tana I, Ratsivalaka Michelle remplacée par le Docteur Jocelyn ou encore Sayah, ancien député de Mandritsara qui a été fortement contesté par la population de sa circonscription durant la campagne électorale. On peut citer aussi des grandes figures de l'ancien régime qui ont rallié le camp « Volomboasary » durant la campagne électorale. A l'exemple de Harijaona Randriarimalala alias Jaona Elite dans l'Atsimondrano et de Kathy Mananjary.

« Olom-baovao ». A en croire notre source, la coalition « Isika Rehetra Miaraka Amin'i Prezida Andry Rajoelina » a opté pour des « olom-baovao » (hommes nouveaux) et a laissé de côté des politiciens au niveau de certaines circonscriptions. Des artistes figureraient parmi les prétendants. Ce serait le cas à Morondava où le chanteur Tsiliva occuperait la tête de liste ; ou encore de Jerry Marcoss qui dirigera la liste des pro-régime à Antalaha. Ces deux artistes de renom ont joué un rôle important durant la campagne électorale de l'élection présidentielle.

Au niveau du 6è et du Ier Arrondissement d'Antananarivo, la coalition a choisi des nouvelles têtes. Il s'agit respectivement de Max qui était président du Département TGV au VIe Arrondissement et du Docteur Jocelyn, président Département TGV au Ier Arrondissement. A Fort-Dauphin, la liste sera dirigée par Madame Idah qui n'est autre que l'épouse du président de Fosa Junior, tandis que pour Ankazobe, ce sera le Docteur Dera. Andry Ratsivahiny quant à lui sera candidat dans l'Atsimondrano et Doda Andriamiasasoa, ancien président par intérim de la Fédération malgache de Football représentera la coalition à Manjakandriana. Alfred, le président de l'équipe de Foot Elgéco Plus sera le candidat du régime à Antsirabe II. Une candidature sans surprise puisqu'il a déjà affiché ouvertement son soutien à Andry Rajoelina durant la campagne électorale.

Second mandat. Les candidats sont déjà connus pour ce qui est des six arrondissements de la capitale et au niveau des chefs-lieux des 6 provinces. A Mahajanga, le clan Rajoelina a choisi de refaire confiance à l'ancienne députée Rahantanirina Lalao (Ninah) tandis que Jocelyne Rahelihanta alias Dame de fer aura la chance de briguer un second mandat au niveau de la Province d'Antsiranana. Contrairement à Ratsivalaka Michelle qui n'a pas été choisi au niveau du Ier Arrondissement, certainement à cause de son âge, Aina Rafenomanantsoa (Anyah) quant à elle représentera le régime au niveau du IIIe Arrondissement ; Lanto Rakotomanga au IIe Arrondissement ; Raholdina Naivo au Ve Arrondissement et Rahasimanana Paulbert dit Rossy au IVe Arrondissement. Pour sa part, Naharimamy Irma, l'actuel ministre de la Population devrait déposer sa démission prochainement car elle sera candidat du régime à Toamasina.

ARMADA. Des personnalités de l'ancien régime ayant choisi de soutenir Andry Rajoelina auront également la chance de porter le fanion du « Isika Rehetra Miaraka Amin'i Prezida Andry Rajoelina ». C'est le cas notamment du Questeur de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko qui a été élu sous une liste indépendante durant la précédente législature. A Fandriana, la liste sera dirigée par l'ancien Directeur général du Service Foncier Hasimpirenena. Le Maire de Manakara Giscard Andriano quant à lui est fortement critiqué de par son appartenance aux anciens régimes. Il est accusé d'arriviste par les partisans du MAPAR/TGV dans cette localité.

D'après les explications, ce sont les secrétaires nationaux du TGV/MAPAR et les chefs des partis membres de l'ARMADA qui prennent ensemble les décisions relatives à la formation de cette liste. Aussi, le MMM, le Parti Vert, Le Freedom, le Liaraike et le Hiaraka Isika auront eux-aussi des représentants dans la liste. Pour ne citer que le cas de Kaleta qui sera candidat à Fort-Dauphin et le journaliste Fetra Rakotondrasoa, membre du parti Freedom qui sera candidat député à Miarinarivo.