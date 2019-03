Angola: Marcelo Rebelo de Sousa loue la contribution de la communauté portugaise en Angola

Lobito — Le Président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a rencontré la communauté portugaise à bord de la frégate Álvares Cabral, accostée au port de Lobito, où il a rendu hommage au rôle des Portugais dans le développement de l'Angola.

Lors de cette rencontre, le Chef de l'Etat portugais a remercié la communauté portugaise d'avoir contribué à la croissance de l'économie angolaise et l'a encouragée à faire beaucoup plus pour l'Angola.

Selon le Président portugais, six mois de travail ont déjà marqué le début d'un nouveau cycle dans les relations entre le Portugal et l'Angola et jeté les bases d'une croissance dans les domaines social, économique et financier.

Marcelo de Sousa a profité de l'occasion pour révéler dans son discours que la rencontre avec la communauté portugaise à Benguela lui avait fait du bien et lui avait donné l'impression d'être chez lui.

Le ministre des Affaires étrangères, Augusto Silva, le ministre adjoint de l'Economie, Pedro Siza Vieira, et Luis Capoulas Santos de l'Agriculture, des Forêts et du Développement, des députés représentant le Parlement portugais et des hommes d'affaires faisaient partie de la caravane présidentielle.

D'autre part, le chef de mission de la frégate, capitaine de mer et guerre, Nuno Noronha Bragança, a également exprimé sa satisfaction pour l'accueil et l'hospitalité offerts par le gouverneur de la province de Benguela, Rui Falcão.

Le retour du navire, avec 159 soldats à bord, est prévu vendredi vers le Golfe de Guinée, où il rejoindra le grand exercice militaire du 15 au 20 mars, avec les marines de guerre et des gardes côtières des pays de la CPLP.