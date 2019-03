Angola: Deux accords de coopération signés entre des institutions angolaises et portugaises

Benguela — Deux accords de coopération visant à partager les expériences entre l'Angola et le Portugal, dans le cadre des privatisations et de la gestion des actifs de l'État, ainsi que du commerce extérieur, ont été signés jeudi soir à Benguela, dans le cadre du Forum Entrepreneurial entre les deux pays.

En ce qui concerne l'accord sur les privatisations et la gestion d'actifs de l'Etat, M. Miguel Cruz, président du conseil d'administration de l'Institut pour la gestion des actifs et la participation de l'État (IGAPE) (Angola) et M. Miguel Cruz, représentant de l'entreprise Parpublica (Portugal), ont été respectivement les signataires.

Dans l'autre protocole, ayant trait aux investissements et au commerce extérieur entre les deux pays, ont été les signataires les titulaires de l'Agence d'Investissement Privé et Promotion des Exportations (AIPEX) de l'Angola, Licínio Contreiras, et de l'Agence pour les investissements étrangers et le commerce du Portugal, Luís Castro Henriques.

Dans une interview accordée à la presse, le PCA de l'IGAPE a déclaré que ce protocole visait essentiellement à partager les expériences entre le Portugal et l'Angola dans le contexte des privatisations et de la gestion des actifs de l'État.

S'agissant de la privatisation d'entreprises dans d'autres provinces angolaises, il a souligné que l'État avait des entreprises publiques réparties sur tout le territoire national, dont la décision de privatisation incombe à l'Exécutif.

Il a indiqué que le processus n'était pas clos et que la liste des entreprises à privatiser continuait de s'allonger, et qu'il en existait déjà plus de cinq douzaines.

"Nous avons commencé par cataloguer 52 industries de la zone économique spéciale de Luanda / Bengo, où sept entreprises sont déjà en phase expérimentale de privatisation", a-t-il expliqué.

Dans le même sens, il a souligné que les autres subiront progressivement le même sort.

A son tour, Luís Henriques, PCA de l'AICEP, a dit que, dans le cadre réglementaire actuel, les hommes d'affaires des deux pays ont une opportunité qu'il convient d'exploiter, car l'Angola est désormais le huitième partenaire commercial du Portugal, après avoir occupé la 5ème place et ce forum d'affaires encouragera les entrepreneurs à investir davantage.

Au cours du forum, des expériences ont été partagées entre des entreprises angolaises et portugaises, avec des panels tels que "Financement de l'investissement privé", "Soutien à l'investissement privé", "Relations économiques entre l'Angola et le Portugal - cadre institutionnel avec plusieurs intervenants et plusieurs modérateurs nationaux et étrangers.