Sénégal: Amélioration de la production de lait et de sésame à Kolda et Thiès - La Corée finance 2 projets structurants

Deux projets structurants pour l'élevage et l'agriculture viennent de bénéficier d'un financement de l'Agence Coréenne pour le développement, à travers Kopia, afin d'améliorer la production de lait dans la région de Kolda et la production de sésame dans la région de Thiès. La signature s'est déroulée à la direction générale de l'Isra.

Le directeur de l'Agence Coréenne de coopération internationale, plus connue sous son nom anglais Korea International Coopération Agency (Kopia Sénégal), Kim Jin Bae et le directeur général de l'Institut Sénégalais de recherches agricoles (Isra) Alioune Fall ont acté mercredi dernier, à la direction générale de l'Isra, le financement de deux projets d'amélioration de la production de lait et de sésame dans les régions de Louga et de Kolda.

A cette cérémonie de signature, Alioune Fall, directeur général de l'Isra a magnifié l'exemplarité de la coopération bilatérale entre les deux pays: «Ces deux projets que nous venons de signer d'une durée de trois ans chacun s'inscrivent dans la suite logique du gouvernement Coréen qui s'est résolu à accompagner le Sénégal dans sa politique d'autosuffisance alimentaire», a-t-il dit.

Il ajoute: «Ces projets de lait et de sésame respectivement en phase d'expérimentation au Centre de recherches zootechniques de Kolda (Crz/Kolda) pour l'amélioration de la production lait et le second (sésame) au Centre d'études régional pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse de Thiès (Ceraas/Thiès) vont sans doute consolider les résultats reluisants notés dans la phase 1 du Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise (Pracas 1) et se renforcer dans la phase 2 du Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise (Pracas 2).

Le Docteur Kim Jin Bae, directeur de Kopia Sénégal pour sa part a rappelé l'engagement son pays à accompagner le Sénégal dans sa politique d'autosuffisance alimentaire.

La Corée du Sud s'est résolue à accompagner le Sénégal à dérouler sa politique en matière d'autosuffisance alimentaire. A l'en croire: «Ces deux projets que nous venons de signer s'inscrivent dans cette logique en matière de recherches agricoles».

Et d'ajouter: «Pour ce qui est du projet sésame, il est d'avis que celui-ci est venu au bon moment au regard de l'intérêt des producteurs et des sociétés de commercialisation pour le sésame de qualité et la maîtrise des semences.

Et pour le second, il contribuera à l'amélioration de la production lait dans le Sud du pays pendant la saison sèche».

Bothie Koïta directeur par intérim de l'Isra Kolda, tout comme Maréme Niang Belko, chef de projet sésame se sont réjouis de l'appui constant de la Corée à travers son Agence de coopération internationale pour le développement...