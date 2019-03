Tunisie: Toujours en quête d'égalité

Une récente étude publiée par la Banque mondiale (février 2019) révèle que «les femmes ne bénéficient que des trois quarts des droits des hommes, bien que des réformes aient été adoptées dans de nombreux pays pour aller vers plus d'égalité».

Cette inégalité concerne particulièrement l'emploi et les salaires, alors que les femmes se placent en tête d'affiche des diplômés du supérieur dans la plupart des pays et qu'elles sont, selon d'autres études, plus travailleuses et moins tentées par la corruption. L'inégalité homme-femme devient endémique dans le domaine politique.

Aucune stratégie nationale et/ou internationale d'incitation des femmes à intégrer massivement la scène politique, qu'il s'agisse du mécanisme de quota ou de la législation imposant la parité électorale (Tunisie), n'a eu raison de la faible représentation des femmes dans les instances électorales et dans les postes de décision.

La suprématie de la gent masculine demeure une réalité ancrée dans les mentalités au point qu'il faut toujours un leader politique au pouvoir exécutif pour faire bouger les choses, les idées, les convictions, et tenter une initiative révolutionnaire à même de faire avancer un peu plus les droits humains vers plus d'égalité entre l'homme et la femme.

La menace omniprésente du recul

L'exemple vient de la Tunisie, avec l'initiative du président Caïd Essebsi d'instaurer l'égalité dans l'héritage. Un domaine tabou que Bourguiba, le libérateur de la femme tunisienne, a évité de désacraliser au lendemain de l'indépendance tout en le contournant au moyen d'une révolution sociale et culturelle plus urgente : l'éducation et la santé pour tous, pour les femmes autant que pour les hommes.

Le poids de la religion dans la société et celui des islamistes dans le paysage politique des pays musulmans ont toujours imposé une démarche progressive, étudiée et réfléchie, à l'évolution des droits des femmes pour que les changements ne soient pas engagés dans l'incompréhension, voire dans la violence. Pourtant, le recul a bien eu lieu. Qui l'eût cru, après Bourguiba ?

Après 2011 et l'accession au pouvoir d'une frange des fondamentalistes, la Tunisie, pourtant engagée dans une révolution pour la liberté et la démocratie, a failli perdre ses acquis historiques et inédits pour un pays musulman en matière de droits des femmes. Le souvenir est encore vivace de la vague de radicalisation des femmes et même des petites filles.

Les premières, dont on ignore le nombre, se sont couvertes de burqa, certaines d'entre elles ont intégré les réseaux terroristes et sont parties avec leurs « émirs » dans les foyers de tensions «jihadistes» et d'autres ont investi les places publiques tunisiennes pour revendiquer la polygamie, s'opposer à l'avortement et aux moyens de contraception.

Les secondes ont été persécutées jusque dans leur plus petite enfance, contraintes de se couvrir entièrement, de porter le voile et de fréquenter les écoles coraniques nouvelle génération qui leur font découvrir le sort réservé aux mécréants dans leur tombe. Un retour en arrière de quatorze siècles que la société tunisienne dans sa majorité, malgré ses relents conservateurs, a rejeté vigoureusement. Résultat : la Troïka a été «dégagée» et les Tunisiens ont majoritairement voté pour le candidat Béji Caïd Essebsi, garant du retour du projet de société bourguibien.

Force est de constater aujourd'hui que les événements n'ont pas évolué comme le souhaitaient les Tunisiens : le terrorisme continue de menacer leur sécurité, malgré les succès enregistrés par les forces armées et sécuritaires, et la violence a investi les espaces urbain et familial, en particulier contre les femmes et les enfants. Les affaires de sexisme et de violences sexuelles, notamment, au travail contre les femmes et dans les «écoles» contre les enfants atteignent des niveaux alarmants. La menace est de plus en plus grande, malgré un contexte révolutionnaire de démocratie politique et de libertés individuelles et collectives.

Egalité successorale : maintenant ou jamais

L'initiative présidentielle visant l'instauration de l'égalité dans l'héritage vient à point nommé pour mettre à nu la schizophrénie des politiques et leur hypocrisie vis-à-vis des femmes et de leurs droits. Alors que cette initiative devait s'inscrire dans le processus de promotion et de protection des droits de la femme tunisienne ainsi que dans la responsabilité des plus hauts dirigeants de l'Etat de faire appliquer les dispositions de la nouvelle Constitution de la République tunisienne de 2014, celle-ci rencontre une opposition farouche dans les milieux islamistes, alors qu'ils étaient majoritaires au sein de l'Assemblée nationale constituante qui a élaboré la Constitution de la IIe République, suscitant une véritable inquiétude pour ces droits menacés de recul.

Ce qui justifie avec acuité l'opportunité, aujourd'hui et maintenant, de l'initiative de BCE, en cette année hautement électorale. Rien ne garantit que cette affaire figurera parmi les priorités des futurs dirigeants d'autant que des partis de l'opposition estiment que le président de la République utilise les droits des femmes pour gagner leurs voix aux élections de 2019 et d'autres, en l'occurrence Ennahdha et ses alliés, s'opposent à l'égalité dans l'héritage en bloquant toute avancée de l'initiative de BCE, y compris au sein de l'ARP où elle vient d'être soumise aux députés pour discussion en commission.

L'attitude d'Ennahdha suscite des interrogations après que le parti eut déclaré avoir fait sa mue et être devenu un parti civil. Mais encore, le mouvement Ennahdha s'érige en parti défenseur des droits de l'Homme et particulièrement ceux de la femme qui a fait de manière remarquée son apparition dans les rangs de ses dirigeants après les élections de 2014. Mais la réponse pourrait venir d'une de ses plus grandes figures, Lotfi Zitoun, qui dans ses dernières déclarations a appelé le mouvement «à laisser l'Islam aux Tunisiens et à ne plus parler en son nom», trahissant ainsi le double discours des islamistes qui cherchent vainement à rassurer leur base radicale, d'un côté, et la société tunisienne, de l'autre, qui demeure ouverte à la modernité malgré son attachement à sa religion et à ses traditions.