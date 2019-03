Sénégal: Matam - Préjugés sociologiques, charges domestiques, mariages précoces, ces freins au maintien des filles à l'école

Beaucoup de jeunes filles ont la chance de fréquenter les établissements scolaires dans la région de Matam. Mais, le seul problème reste et demeure leur maintien à l'école. Parmi les causes de cet état de fait, on liste les mariages précoces, l'environnement scolaire et souvent des difficultés socioéconomiques...

Dans l'enseignement élémentaire, le taux de scolarisation des filles a atteint 92,21% en 2017, contre 57,20% chez les garçons, avec un indice de parité favorable aux filles qui s'est situé à 1,61. Pour la même année, le taux d'achèvement au primaire s'est établi à 66,26% pour les filles contre 35,29% pour les garçons.

Le taux d'achèvement du cycle moyen porte aussi les filles devant avec 28,50% contre seulement 16,17% pour les garçons. Au niveau du cycle secondaire, les données sur l'achèvement changent, les filles se retrouvent avec un taux de 12,05% contre 13,09% qui reviennent aux garçons.

Même si l'indice de parité est en faveur des filles (1,19), le taux de transition vers la seconde est à l'avantage des garçons avec 55,46%. Les garçons, avec 71,67%, ont réussi plus que les filles (66,37%), au Brevet et au Baccalauréat 44,16% contre 38,10% de même qu'au niveau du CFEE avec 56,84% contre 51,81%.

Sur l'ensemble de l'Académie, beaucoup de progrès ont été réalisés sur le volet de la scolarisation des filles avec un indice de parité qui leur est favorable présentement du préscolaire jusqu'au secondaire, comme le renseignent les dernières statistiques.

Seulement, selon certaines autorités de l'éducation, «des questions liées à certains préjugés sociologiques comme les charges domestiques, les mariages précoces, si ce ne sont les difficultés socioéconomiques, continuent d'altérer les résultats visés pour une plus grande présence des filles, tant du point de vue de la qualité que du nombre dans certaines zones notamment le département de Ranérou et certaines poches du département de Kanel affichées comme Zones prioritaires de scolarisation (ZPS)».

Aux regards des statistiques de l'année 2018, on remarque en effet qu'avec un taux de 62,32% en faveur des filles au niveau de l'élémentaire, le département de Ranérou se retrouve avec 48,52% et 42,40% en ce qui concerne les filles au niveau du moyen et du secondaire.

INTENSIFICATION DE LA POLITIQUE DU GENRE

Bien que des avancées notoires aient été accomplies dans le domaine de l'accès des filles ces dernières années, cette responsable en charge de la politique du genre au niveau de l'académie, appelle encore «à plus d'efforts dans le cadre de l'accompagnement, à partir d'allocation de bourses et d'aides aux filles».

«Les filles se maintiennent mieux que les garçons jusqu'au collège, mais elles ne restent pas longtemps au lycée. Cette situation s'explique par un environnement scolaire défavorable, les mariages, les grossesses précoces, et les réalités socioculturelles», déclare Hawa Oumar Diaw, chef du bureau genre.

Dans un document rendu public, le bureau genre, révèle «qu'en ce qui concerne la lutte contre les violences basées sur le genre, des difficultés persistent malgré la mise en place des comités de veille, d'alerte, des OVDS, des clubs et que face aux violences non dénoncées qui demeurent toujours dans les établissements, plusieurs actions ont été entreprises».

Il s'agit, entre autres, de la formation des enseignants en genre et leadership en plus de l'organisation de conférences pour informer et sensibiliser sur les violences, les mariages et les grossesses précoces et de l'élaboration d'outils pour déceler les cas.

A cela, s'ajoute «le recrutement d'assistants sociaux pour une bonne prise en charge des problèmes des filles dans les collèges et lycées et l'inclusion dans les enseignements apprentissages des textes législatifs sanctionnant les actes de violences et interdisant les mariages précoces chez la fille».

Autant de dispositions à prendre auxquelles s'ajoute celle de l'amélioration de l'environnement scolaire au niveau des blocs d'hygiène aussi bien de l'élémentaire (51,63% de présence de latrines séparées pour les filles) que ceux du moyen secondaire (49,69% de latrines pour les filles).