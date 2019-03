Sénégal: Marie Siby Faye - «Des dispositions sont prises pour que les filles soient à l'aise à l'école»

Les latrines participent à asseoir des conditions de performance et de confort pour améliorer le processus des enseignements apprentissages. Car, constate des observateurs avertis, malgré la mise à disposition, des blocs sanitaires insalubres et inadaptés contribuent, pour beaucoup, à l'abandon scolaire chez des jeunes filles.

Conscient de cela, au Sénégal, le gouvernement, à travers le ministère de l'Education nationale, est en train de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des filles aux toilettes adaptées dans les écoles, explique Marie Siby Faye, la conseillère technique genre audit ministère.

Dégradées, inondées d'eau ou encore malodorantes, l'état des toilettes dans certaines écoles qui en disposent laisse à désirer.

A ce manque d'hygiène et d'assainissement, s'ajoute un problème d'adéquation et de sécurité, avec des portes qui laissent trop d'ouverture et ne respectant pas l'intimité ainsi que l'absence d'équipements.

Qui des blocs sanitaires ? Même si elles sont séparées en deux box (un pour filles et un pour garçons) des fois ces toilettes exposent et donnent de la peine à des filles vu leur disposition ou emplacement.

Conséquences, des filles évitent les latrines des écoles ou du moins s'absentent souvent pendant des heures de cours afin de trouver un endroit pour se soulager.

Ce qui fait que l'accès aux toilettes pour les filles dans les écoles est devenu une question cruciale qui nécessite des mesures, surtout quand on sait que la présence des latrines dans les établissements scolaires est devenue un enjeu majeur rentrant dans la promotion d'une éducation de qualité.

Fort de cette conviction, l'Etat du Sénégal notamment le ministère de l'Education nationale a pris des mesures pour réduire les risques.

«Actuellement, je peux dire que les normes de construction des bâtiments scolaires tiennent en compte cette dimensions en faisant de sorte non seulement qu'il y ait des blocs d'hygiène séparés et distants, mais le bloc pour les filles est situé dans un endroit visible par tous, pour garantir un peu la sécurité et lutter contre les violences faites aux filles.

Quand on sait que les toilettes peuvent être considérées comme une zone de dangerosité relativement aux filles», a fait savoir la conseillère technique genre au ministère de l'Education nationale, Marie Siby Faye. Selon elle, ce programme est déjà «effectif».

S'ABSTENIR D'ALLER AUX TOILETTES, SOURCE D'INFECTION URINAIRE OU DE PYELONEPHRITE

En outre, certaines élèves ont peur de se rendre aux toilettes du fait d'un manque d'éclairage ou d'une minuterie trop courte. Elles reconnaissent ne pas vouloir aller aux toilettes, une fois à l'école, en raison d'une propreté insuffisante, de la peur de rester enfermées ou d'être espionnées par d'autres enfants.

A en croire Marie Siby Faye, le gouvernement a pris en compte ce volet de sécurité pour les filles. «Dans toutes les nouvelles constructions au Sénégal, des dispositions sont prises pour que les filles soient à l'aise à l'école.

Et parmi ces dispositions il y a cette dimension gestion de l'hygiène menstruelle avec un point d'eau, avec les blocs d'hygiène séparés, distants. Et les blocs des filles sont situés dans des endroits assez visibles par tous pour plus de sécurité», a-t-elle dit.

Il faut aussi souligner que se retenir d'aller aux toilettes n'est pas sans conséquences sur la santé et le bien-être des filles. Cela peut, selon des études, être source d'une infection urinaire ou plus grave, une pyélonéphrite lorsque les reins sont atteints.