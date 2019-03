Sénégal: Mbour - Effectivité de l'accès et du maintien des filles à l'école

L'accès des filles à l'école est devenu une réalité. Toutefois leur maintien, pour la poursuite des études le plus longtemps possible, et les conditions de leur accompagnement pour y réussir se posent toujours.

Dans le cadre de la célébration, ce vendredi 8 mars, de la Journée mondiale de la femme, Mamadou Lamine Sapho, l'inspecteur de l'Education et de la Formation (IEF) de Mbour 1, faisant le point sur la situation, note que la prise en charge médicale sensible au genre est encore déficiente. Des jeunes filles vivent souvent difficilement des règles douloureuses dans les établissements scolaires.

La Scolarisation des filles (Scofille) a fini de faire ses preuves. Pas l'ombre d'un doute ! Le ratio filles/garçons montre une présence féminine accrue dans les classes.

Des professionnels de l'éducation soutiennent le leadership des filles dans les performances scolaires. A les en croire, la scolarisation des filles est plus que positive dans bien des axes.

Si, d'une part, les filles voient leur accès à l'école facilité et soutenu, les retombées sont incalculables. Les filles demeurent moins affectées par les travaux et charges domestiques.

Il rappelle la présence des Bureaux Genre dans les IEF et des aspirations à rendre effectives des mesures pour l'équité et l'égalité. Selon lui, des programmes déroulés sont entrain de montrer ce dont les filles sont capables dans les lycées et collèges avec l'organisation des Concours Miss Math et Miss Sciences.

Malgré ces avancées significatives liées à la prise en charge des filles dans les lycées et collèges, un expert observateur averti sur des questions éducatives, trouve plus efficient de doter les établissements scolaires d'infirmerie surtout ceux disposant de plusieurs centaines d'élèves.

Des jeunes filles en périodes de menstruation, surtout celles en proie à des règles douloureuses, sont exposées à des difficultés non pas seulement d'accès à des toilettes, mais aussi et surtout liées à des questions d'intervention ou de prise en charge.

Avec ces règles douloureuses, certaines filles abasourdies par ce qui leur arrive éprouvent d'énormes peines souvent devant des gens n'étant pas préparés à leur venir en aide.

C'est dans la logique de remédier à ces impairs que de nos jours, selon Mamadou Lamine Sakho de l'Ief de Mbour 1, le respect de certaines normes est intégré dans les constructions scolaires.

Il en veut pour preuve, des blocs sanitaires compartimentés en des box pour filles et pour garçons présents dans toutes les écoles.