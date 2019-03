Tunisie: « Il faut élargir les opportunités»

interview

Depuis l'indépendance, la Tunisie a développé un arsenal de lois en faveur des droits de la femme mais leur application exige plus de sensibilisation de la part des différentes parties prenantes. Néanmoins, de plus en plus d'associations œuvrent pour la femme et la valorisation de son rôle au sein de la société, mais il reste beaucoup de travail à faire pour équilibrer les chiffres et garantir les mêmes chances d'accès pour les femmes et les hommes

Dans quels domaines, selon vous, les associations devraient intervenir le plus pour promouvoir les potentialités et les compétences de la femme tunisienne ?

Les domaines dans lesquels les associations devraient intervenir pour promouvoir les potentialités et les compétences de la femme doivent être en rapport avec leur autonomisation économique quel que soit leur statut : chercheuse d'emploi à travers le renforcement de leur employabilité, femmes rurales à travers la formation, l'encadrement et l'appui à la commercialisation de leurs produits, femmes actives à travers l'ascension aux postes de prise de décision.

Pouvez-vous nous parler des activités de votre association Face Tunisie ?

«Face Tunisie» est une association qui met la femme au cœur de ses activités. Elle a pu faire bénéficier les femmes chercheuses d'emploi, d'opportunités, dans le cadre du projet «Promotion de l'égalité professionnelle Femmes/Hommes en Tunisie» et les femmes rurales, d'opportunités de commercialisation et d'encadrement pour garantir la qualité de leurs produits.

En plus, dans le cadre de la digitalisation des activités de recherche d'emploi et de commercialisation des produits de terroir et artisanaux, Face Tunisie a mis en place deux maisons digitales, une urbaine à Bizerte et une rurale à Takelsa. Leur objectif est de renforcer l'employabilité et l'esprit entrepreneurial des femmes par des formations en nouvelles technologies, gestion et management, soft skills et communication. En outre, un projet intitulé «LE CV -VIDEO, un accélérateur de recrutement», propose un outil innovant de recrutement et de recherche d'emploi qui a été mis à la disposition des chercheuses d'emploi afin de les outiller et de leur permettre de se différencier lors du recrutement à travers leurs compétences communicationnelles et transversales

Quels sont vos projets futurs au profit de la femme tunisienne ?

«Face Tunisie», qui a toujours cru au potentiel de la femme tunisienne dans la dynamique économique régionale, travaillera davantage sur son intégration dans le tissu socio-économique et œuvrera pour l'égalité des chances afin de valoriser sa présence dans le milieu professionnel quel que soit le secteur d'activité. Elle compte multiplier les expériences au profit de la femme à travers d'autres bailleurs de fonds sur tout le territoire tunisien.