Afrique: Histoire de la journée internationale des femmes - Les dates clés d'une révolution

La célébration de la Journée internationale des femmes le 8 mars de chaque année est l'aboutissement d'un long combat des femmes pour l'émancipation, la reconnaissance et le respect de leurs droits à l'égalité et l'équité.

Quelques dates clés marquent ce processus ayant abouti à l'adoption de cette journée qui, à l'origine, s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes, qui agitèrent l'Europe et le monde occidental, au début du XXe siècle.

En effet, l'idée de la création d'une «Journée internationale des femmes» est proposée pour la première fois en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire.

En mars 1911, un million de femmes manifestent en Europe et le 8 mars 1914, les femmes réclament le droit de vote en Allemagne.

Mais, ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint Pétersbourg (Russie), que la tradition du 8 mars se met en place.

Mieux, le 8 mars 1921 est décrété par Lénine Journée des femmes. Et, après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier.

Toutefois, il a fallu attendre les années 70 que pour le 8 mars devienne plus féministe. Et le 8 mars 1977 les Nations Unies officialisent la Journée Internationale des Femmes.

Le 8 mars 1982, cette journée est institutionnalisée en France. C'est une journée de manifestations à travers le monde, l'occasion de faire un bilan... jusqu'à nos jours...

D'ailleurs, «elle reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. Car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer», déclare ONU-Femmes qui propose le thème: «Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement», pour l'édition 2019.

Selon la source, en faisant écho au thème prioritaire de la 63e Commission de la condition de la femme (CSW63), la Journée internationale des femmes 2019 s'adressera aux grands de l'industrie, aux jeunes pousses ou «startups» qui changent la donne, aux entrepreneurs sociaux, à toutes celles et tous ceux qui militent en faveur de l'égalité des sexes ainsi qu'aux femmes innovatrices, afin d'envisager comment l'innovation peut aider à éliminer les obstacles et à accélérer le progrès vers l'égalité des sexes, encourager les investissements dans des systèmes sociaux sensibles à la dimension de genre et bâtir des services et infrastructures adaptés aux besoins des femmes et des filles.