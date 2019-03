Congo-Kinshasa: One Planet Summit - Une rencontre programmée de Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron à Nairobi

Le président français Emmanuel Marcron et son homologue congolais Félix Tshisekedi ont programmé un entretien, en marge du « One Planet Summit » à Nairobi, le 14 mars. Il sera question pour ces deux personnalités d'aborder les réformes en cours en République démocratique du Congo et de renforcer les liens diplomatiques entre les deux pays.

La rencontre entre les deux présidents de la République sera symbolique à plus d'un titre, car, on qu'après la proclamation des résultats à la présidentielle, la victoire de Félix Tshisekedi avait, notamment été critiquée par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Ce dernier s'était basé sur les observations de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) qui donnait l'opposant Martin Fayulu vainqueur du scrutin. Le chef de la diplomatie française qui sera présent parmi la délégation du président Macron à Nairobi a estimé que les résultats de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) ne semblaient « pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là ».

La nouvelle édition du « One Planet Summit », la première organisée en Afrique, se tiendra à Nairobi le 14 mars prochain. Coorganisé par le président kényan Uhuru Kenyatta et son homologue français Emmanuel Macron qui achèvera sa tournée en Afrique de l'Est (11-14 mars) par la capitale kényane, ce sommet sur le climat sera aussi l'occasion de premières rencontres importantes avec certains chefs de l'Etats, rapporte le Jeuneafrique.

Il sied de noter que le 28 janvier 2019, Emmanuel Macron avait envoyé une lettre à son homologue congolais pour saluer la « première transition pacifique du pays », malgré les contestations de l'Église catholiques.

Redynamisation des relations

Ces deux dirigeants profiteront du « One Planet Summit » afin de tenir un entretien bilatéral, qui sera l'occasion d'aborder les réformes en cours en République démocratique du Congo et de renforcer les liens diplomatiques entre les deux pays. Après un passage réussi du côté d'Addis-Abeba lors du dernier sommet de l'Union africaine (10-11 février), dans un climat tendu alors que l'UA avait critiqué l'issue des urnes quelques jours plus tôt.

Félix Tshisekedi souhaite redynamiser les relations entre la RDC et l'Union européenne, car on sait que plusieurs personnalités congolaises sont toujours sous le coup de sanctions.

Emmanuel Macron décollera lundi 11 mars en fin de journée pour une visite à Djibouti et en Éthiopie, avant de terminer par le Kenya. Donc, il rencontrera pour la première fois son homologue congolais Félix Tshisekedi ainsi que le président malgache Andry Rajoelina, en marge du « One Planet Summit » à Nairobi, le 14 mars, souligne la même source.