Cote d'Ivoire: Villes et communes - Danho Paulin pour remplacer Koné Kafana

Le Maire de la commune d'Attecoubé, Danho Paulin est candidat à la présidence de l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire ( UVICOCI). L'assemblée générale élective de l'Union est prévue samedi 09 mars 2019 au Palais de la culture de Treichville.

L'actuel ministre des Sports, et maire Rhdp remplacera le président sortant Koné Kafana en fonction depuis 2013. Pour l' heure, il est le seul candidat déclaré.

«J'ai la ferme conviction que c'est par la solidarité, le partage, la synergie, d'action et un leadership, innovant que nous réussirons ensemble à forger une union forte et à servir le développement à nos concitoyens. Il y'a 30 ans, nos devanciers se retrouvaient dans leur diversité pour poser les jalons et donner naissance à l'UVICOCI ,forum de réfexion, de concertation et surtout, espace d'échanges et de solidarité avec la volonté d'appui à la communalisation.

Aujourd'hui plus qu'hier, nous avons non seulement un devoir de mémoire : revisiter les valeurs qui constituent le socle de notre union, mais plus encore l'obligation de renforcer, de consolider et de dynamiser notre faîtière pour en faire davantage un creuset de fraternité et de solidarité au service des Maires de Côte d'Ivoire.

Porteur de ses valeurs, et fort de cette Espérance, nous devons agir pour : Consolider et renforcer la crédibilité de notre Union; Rassembler et représenter une force de proposition; Informer et innover pour agir avec efficacité et cohérence, Promouvoir et inventer une solidarité originale faite de cohésion et de partage entre les communes de Côte d'Ivoire », indique-t-il dans sa profession de foi.

L'assemblée générale de l'UVICOCI regroupe l'ensemble des maires représentants les communes de la Côte d'Ivoire.