Mali: Emploi - Signature d'un accord-cadre de partenariat entre ANPE-Mali - ONAPE du Tchad

L'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et l'Office national pour la promotion de l'emploi du Tchad (ONAPE) ont signé, ce mercredi 6 mars 2019 à Bamako, un accord-cadre de partenariat. La cérémonie était présidée par le ministre de la Jeunesse, l'Emploi et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta.

L'objectif visé est de renforcer les liens de coopération sud-sud et d'échanges d'expériences entre les deux services publics d'emploi.

Les objectifs spécifiques visent à magnifier les relations bilatérales de travail entre les deux services publics de l'emploi ; donner plus de visibilité en matière de promotion d'emploi, aux actions de coopération entre les deux parties ; formaliser et renforcer la coopération entre les deux pays dans leur domaine de compétences (promotion d'emploi, formation professionnelle, etc.).

Dans son intervention, le directeur général de l'ANPE et président de l'Association africaine des services d'emploi publics (AASEP), Ibrahim Ag Nock, a fait un rappel pour situer le contexte. « lors de la conférence sur l'emploi vert de l'association mondiale des services de l'emploi publics, tenue en Ndjamena, il y a deux mois, il a été constaté qu'il est important aussi qu'au niveau des services publics de l'emploi (Office national pour la promotion de l'emploi du Tchad(ONAPE)-Agence nationale pour l'emploi (ANPE) de dynamiser et redynamiser la coopération bilatérale ».

Quant à Fayçal Hissein Hassan, directeur de l'ONAPE du Tchad, il s'est réjoui de la signature de cet accord qui marque le début d'un vaste chantier de coopération technique entre les deux institutions. Selon lui, ce partenariat a pour objet d'établir un cadre de coopération des opportunités d'emploi décents et la valorisation des ressources humaines dans les deux pays.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne a souligné l'intérêt de ce partenariat. «Nous pensons qu'à travers les services publics d'emploi, vous participez à la réalisation de l'unité africaine. L'emploi préoccupe tous nos Etats aujourd'hui. Chaque pays a son expérience et son expertise. C'est à travers la mutualisation des efforts, l'échange des expériences que nous pourrons demain venir à bout de ce mal», a dit Amadou Koïta, vise à préparer le présent et le futur de notre continent.

Avant de saluer la République sœur du Tchad, pour nous aider à endiguer le fléau du terrorisme.