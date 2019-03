Cote d'Ivoire: Médias - Le site Afriquefemme.com relooké

Dédié à la femme panafricaine, le site Afriquefemme.com, créé le 30 mars 2013, a su au fil des années se réinventer sans perdre de vue ses objectifs. Notamment, promouvoir la femme africaine audacieuse, enthousiaste.

Pour mieux progresser et satisfaire les femmes, la nouvelle version 2019 répondra sûrement aux attentes des internautes avec des articles plus enrichis touchant la femme mais également les hommes qui sont de plus en plus nombreux à visiter le site et à partager le contenu auprès de leur entourage.

Pour présenter ce relooking, le site a été officiellement lancé, le jeudi 7 mars, dans les locaux de la régie publicitaire de Weblogy Group sis à Cocody. Le nouveau site garde la formule gagnante d'Afriquefemme.com mais a la puissance 2. A savoir : des interviews et des dossiers inédits, des enquêtes et des reportages encore plus authentiques.

Florence Bayala, responsable du site Afriquefemme.com, a fait savoir que ce site a été créé pour relever un défi, celui de redonner à la femme africaine son sens de l'honneur. « Ce site touche une audience africaine et la diaspora dans sa diversité, composée de femmes et d'hommes, âgés principalement entre 25 et 44 ans », a-t-elle informé.

Elle a indiqué qu'avec environ 900 mille vues et plus de 2.400 fans sur facebook, ce portail consacré aux femmes africaines entreprenantes, créatives et battantes, s'impose de plus en plus dans le paysage médiatique ivoirien.

« C'est cette image à la fois noble et radieuse de la femme africaine, dynamique, intrépide que nous, Afriquefemme.com, voulons davantage partager et croître avec vous à travers la rénovation du portail », a-t-elle exprimé. Avant de dire : « Cette nouvelle version met en avant plus d'astuces, plus de conseils et d'informations sur divers thématiques pertinentes telles que la vie professionnelle, la mode, la beauté, le bien-être, la santé et la famille ».