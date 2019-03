Algérie: La législation algérienne du travail garantit l'égalité des chances entre la femme et l'homme

Mostaganem — Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a affirmé, jeudi à Mostaganem, que la législation algérienne du travail garantit l'égalité des chances entre la femme et l'homme et assure à la femme la possibilité d'être fidèle à ses engagements professionnels et familiaux.

Lors d'une cérémonie en l'honneur de la femme ouvrière, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, M. Zemali a souligné que "notre pays est à l'avant-garde des pays ayant adopté une législation de travail juste qui garantit l'équité à la femme et l'égalité des chances entre tous les travailleurs dans les salaires, l'émancipation dans les carrières, entre autres avantages, interdisant toute forme de discrimination".

"La loi d'assurance sociale ne fait aucune distinction entre les sexes garantissant à la femme une assurance sur le chômage, les maladies professionnels et autres accidents de travail, en plus de dispositions en matière de protection infantile et maternelle et de retraite", a-t-il indiqué, soulignant que la femme travailleuse bénéficie d'un congé de maternité de 14 semaines payé à 100 pour cent.

La femme algérienne, a souligné, le ministre est le partenaire de l'homme dans l'action de développement économique, social et culturel grâce à sa présence dans divers domaines de travail, de production, de créativité et de services, et aussi dans la prise de décisions.

Dans ce sens, Mourad Zemali a indiqué que la femme a eu accès aux secteurs de la vie économique et sociale avec une présence quasi-totale dans le corps d'enseignement, tous paliers confondus, et représente plus du tiers dans l'appareil judiciaire, prouvant sa valeur en tant qu'élue, directrice, ministre et dans des postes de présidente du conseil de l'Etat et de général-major à l'Armée populaire nationale, entre autres.

Lors de la cérémonie, plusieurs femmes travailleuses dans des secteurs civils et militaires ont été honorées et des ordres de versement ont été remis à un nombre de femmes en phase de création de micro-entreprises au titre des dispositifs de soutien à l'emploi.

En outre, le ministre a présidé l'ouverture du premier salon de wilaya des créations de la femme, organisé du 7 au 19 mars courant.