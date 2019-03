Algérie: Ain Témouchent - Participantes de 10 wilayas au salon national féminin d'arts plastiques

Ain Temouchent — Le salon national féminin des arts plastiques, ouvert jeudi à la maison de la culture d'Ain Témouchent, enregistre la participation de 25 artistes de 10 wilayas, a-t-on appris des organisateurs.

Le secrétaire général de la wilaya, Maamar Merine a présidé l'ouverture officielle de ce premier salon national, qui se poursuit trois jours à Ain Témouchent à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme.

L'ouverture de cette manifestation culturelle a enregistré une affluence considérable dés les premières heures.

Le salon expose des oeuvres d'école réaliste et de l'abstrait d'artistes ayant innové dans le domaine des arts plastiques dont certaines ayant plusieurs participations à des salons nationaux et internationaux et autres amatrices que cette manifestation permettra d'échanger les expériences, ont souligné certaines participantes.

Les organisateurs œuvrent à officialiser ce salon pour l'organiser annuellement, partant de la forte et encourageante participation enregistrée dans cette première expérience, comme l'a souligné le directeur de la maison de la culture d'Ain Témouchent, Mohamed Lamine Mekkaoui.

La maison de la culture abrite, à l'occasion de la journée mondiale de la femme, un salon de wilaya de la création féminine de trois jours où les participantes exposent des produits d'artisanat dont la couture, l'art culinaire et la fabrication de gâteaux, en plus de la présentation d'expériences réussies de femmes en entrepreneuriat et création de micro-entreprises.

Le secteur de la solidarité d'Ain Témouchent a offert, à cette occasion, un lot d'aides dans le cadre du programme de soutien à la famille productive dont le ministère de tutelle veille à sa concrétisation.