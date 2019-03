Angola: Célébration ce vendredi de la Journée internationale de la femme

Luanda, La Journée internationale de la femme se célèbre chaque année le 8 mars, en soutien aux réalisations des femmes dans tous les domaines. En Angola, comme dans beaucoup de pays, c'est un jour férié.

Mais dans des pays comme le Brésil, les États-Unis et d'autres pays, aujourd'hui n'est pas un jour férié, compte tenu des origines historiques de cet événement, étroitement lié aux mouvements de gauche.

Origine de la journée internationale de la femme

La lutte des femmes pour de meilleures conditions de vie et de travail a commencé à la fin du XIXe siècle, en particulier en Europe et aux États-Unis. La durée du travail de 15 heures par jour, les bas salaires et la discrimination entre les sexes étaient quelques-uns des points débattus par les manifestantes.

La première Journée de la femme a été célébrée aux États-Unis en mai 1908 (Journée nationale de la femme), où plus de 1 500 femmes se sont unies pour l'égalité politique et économique dans le pays.

Plusieurs événements ont conduit à la création d'une journée spéciale pour les femmes. L'un d'entre eux était l'incendie d'une usine de vêtements à New York le 25 mars 1911, qui avait coûté la vie à 146 personnes, dont 129 femmes.

Six ans plus tard, plus de 90 000 femmes russes manifestaient pour de meilleures conditions de vie et de travail pendant la Première Guerre mondiale en 1917.

La manifestation s'appelait "Pain et Paix", adoptant ainsi le 8 mars en tant que Journée internationale de la femme, date officialisée en 1921.

Après ce conflit et les transformations de la deuxième révolution industrielle, les usines ont admis les femmes comme une main-d'œuvre bon marché, mais avec de mauvaises conditions de travail, ce qui a suscité des protestations constantes.

Au cours des premières décennies du siècle, les femmes ont commencé à se battre pour le droit de vote et pour la participation politique.

Malgré cela, pendant longtemps, la date a été oubliée. Il est né de nouveau avec le mouvement féministe dans les années 1960. Les Nations Unies ont reconnu la Journée internationale de la femme en 1977.