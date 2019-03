Afrique de l'Est: L'Angola a déjà payé 176 millions d'euros de la dette réclamée par des entreprises portugaises

Benguela — L'Etat angolais a déjà payé environ 176 millions d'euros de la dette exigée par les entreprises portugaises, dont plus de 66% est déjà certifiée par le ministère des Finances, a annoncé jeudi à Benguela, le ministre d'Etat au Développement économique et social, Manuel Nunes Júnior.

Selon le responsable, qui intervenait à l'ouverture du troisième forum entrepreneurial Angola-Portugal, le montant mis à disposition équivaut à environ 60% de la dette certifiée, soit environ 280 millions d'euros.

Compte tenu du peu de temps que ce processus a lieu, il ne fait aucun doute que nous sommes sur la bonne voie dans ce domaine.

D'autre part, a-t-il dit, des mesures sont en train d'être prises pour éviter qu'un nouveau cycle d'accumulation retardée ne se produise à l'avenir.

Le ministre d'Etat a affirmé que tous ces faits, alliés aux mesures prises pour instaurer un véritable État de droit en Angola, où personne n'est au-dessus de la loi, ont permis d'accroître la confiance des agents économiques sur le marché national.

"La confiance en la loi et les institutions augmente en Angola", a-t-il souligné.

Manuel Nunes Júnior a indiqué que le pays vit aujourd'hui un environnement très différent dans le domaine de la justice, ce qui est bon pour les Angolais et pour les étrangers qui souhaitent investir dans le pays.

Loi de la concurrence et de l'investissement privé

A cet effet, il a souligné qu'une loi sur la concurrence avait été approuvée pour la première fois en Angola afin de garantir que les activités commerciales reposent sur la concurrence entre agents économiques et non sur des monopoles, des oligopoles ou d'autres formes de concurrence imparfaite.

De même, il a indiqué que la loi sur l'investissement privé avait été modifiée afin de donner aux investisseurs étrangers plus de liberté dans la conduite de leurs décisions d'investissement.

"Les mesures nécessaires sont prises en Angola pour rétablir la confiance dans le marché et dans l'économie nationale. Comme on le sait, depuis décembre 2018, les principales mesures de politique économique et financière de l'Exécutif angolais ont bénéficié de l'appui technique et financier du Fonds monétaire international (FMI), dans le cadre d'un programme de financement plus large mis en place entre l'Angola et le FMI ", a-t-il dit.