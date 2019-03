Angola: Le Chef de l'Etat angolais salue les femmes pour le 8 mars

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a salué vendredi les femmes du monde entier pour leur action continue en faveur de sociétés humanisées plus justes.

Dans un message à l'occasion du 8 mars, Journée internationale de la femme, le Chef de l'Etat a déclaré que cette date ravivait les luttes des femmes du passé pour de meilleures conditions de vie et de travail et pour le droit de vote.

Dans le message du Secrétariat de presse du Président de la République, João Lourenço rend un hommage particulier au dévouement et au travail de femmes de différentes origines qui ont choisi l'Angola comme leur lieu de réalisation en tant que mères et travailleuses, aux côtés des Angolais et des Angolaises.

"... Nous agissons tous dans le même but noble: le bien-être des personnes dans un monde d'incertitudes et de défis multiples", indique-t-il.

João Lourenço a exhorté les Angolais et les Angolaises à célébrer le 8 mars dans un climat qui renforce l'esprit de lutte et d'unité, en mettant en évidence la trajectoire des femmes qui se sont sacrifiées, au fil du temps, pour la conquête du droit à la justice, à l'égalité et à la dignité humaine.