Algérie: Energies renouvelables - Signature de trois conventions de coopération

Alger — Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables a signé, jeudi à Alger, trois conventions de coopération dans le domaine de l'environnement, avec le ministère de la Communication et les ambassades des Pays Bas et de la Finlande à Alger.

La cérémonie de signature est intervenue en marge de l'inauguration du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables d'Alger (SIEERA), qui se déroule du 7 au 10 mars courant, avec la participation d'environ 140 exposants, dont 20 institutions et instances étrangères.

La première convention, signée par la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati et le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, vise à former entre 720 et 800 journalistes dans le but de renforcer leurs connaissances en matière d'environnement et d'énergies renouvelables.

S'exprimant à cette occasion, M. Kaouane a indiqué que cette convention signée par les deux départements avait pour objectif de souligner "l'importance de la coordination et de l'intégration pour former une catégorie de journalistes spécialisés et capables d'influencer les tendances en matière d'environnement, contribuer à élever le niveau de conscience et améliorer le comportement des citoyens dans le traitement des questions liées à l'environnement et aux énergies renouvelables".

Lire aussi:Les énergies renouvelables, une "grande opportunité" pour le développement régional

Dans le même contexte, il a réaffirmé la détermination de son secteur "à développer des modes d'action commune, en coordination avec les acteurs des différents secteurs et à accompagner tous les efforts visant la protection de l'environnement, notamment à travers l'appui des capacités nationales en termes de gestion et gouvernance environnementales".

Signée par le Secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, Kamel-Eddine Belatreche et l'ambassadeur des Pays Bas à Alger, Robert Van Embden, la deuxième convention vise à promouvoir les énergies renouvelables et à lutter contre les changements climatiques, à travers la réduction des gaz à effet de serre.

Cette convention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords conclus entre l'Algérie et les Pays Bas lors de la dernière session de la commission mixte des deux pays, tenue en mai dernier à Alger.

L'ambassadeur néerlandais a précisé que cette convention permettrait à son pays de partager avec l'Algérie son expérience en matière de lutte contre les changements climatiques, soulignant que les Pays Bas, qui souffrent d'une hausse du niveau de la mer à cause du réchauffement climatique, ont réussi à mobiliser l'ensemble des acteurs concernés autour d'objectifs précis afin de mettre terme à ce phénomène.

Signée par M. Belatreche et l'ambassadrice de Finlande à Alger, Tuula Svinhufvud, la 3e convention qui vise à partager les expériences en matière de gestion de la pollution, sous toute ses formes, et les technologies d'une production propre, porte sur les domaines de l'économie circulaire, de la sensibilisation, de l'éducation environnementale et du développement des énergies renouvelables.

Cette convention "permettra de jeter de nouvelles bases de coopération entre les deux pays et de faciliter la signature de partenariats entre les sociétés finlandaises et algériennes", a affirmé Mme. Svinhufvud.

Une autre convention de coopération devrait être signée dimanche prochain avec l'ambassade d'Espagne à Alger en matière de protection de l'environnement et de développement durable et ce à travers l'échange d'expertises et d'expériences, la formation dans le domaine de l'économie circulaire, la valorisation de l'écosystème notamment les réserves, la lutte contre la désertification et la surveillance environnementale.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, du ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, du ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnels, Mohamed Mebarki et du wali d'Alger Abdelkader Zoukh, outre un nombre d'ambassadeurs accrédités en Algérie.