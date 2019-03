Angola: Le pays continue d'investir dans le développement du capital humain

Benguela — La République d'Angola continuera d'investir dans le développement du capital humain en vue d'accroître la productivité des entreprises et leur capacité d'innovation, en les rendant plus compétitives et capables de se tenir face à leurs homologues en Afrique et dans le monde, a défendu jeudi, dans cette ville, le ministre d'État au Développement économique et social.

Selon Manuel Nunes Júnior, qui intervenait à l'ouverture du troisième Forum Entrepreneurial Angola-Portugal, le pays ne veut pas d'un modèle de croissance appauvri, dans lequel le pays figure parmi les plus pauvres de la chaîne internationale de création de richesse, ce qui ne peut être qu'avec un modèle de compétitivité structurelle dans certains secteurs d'activité.

Dans le même sens, il a souligné la nécessité de miser sur la différenciation et la qualité de ses produits, ce qui implique l'existence de niveaux adéquats de connaissance et de qualification de ses ressources humaines.

"Nous considérons donc qu'il est important que les entrepreneurs angolais établissent des relations de partenariat stratégiques avec d'autres entrepreneurs potentiels, détenteurs de savoir-faire et de technologies de pointe, afin que nous puissions avoir un accès rapide au meilleur de ce que le monde peut nous fournir dans les domaines du commerce et de la technologie", a-t-il indiqué.

Sur cet aspect commercial, il a déclaré que les pays capables de tirer parti des connaissances et des technologies existantes dans le monde peuvent être considérés comme des gagnants.

C'est pourquoi, pour l'Angola, les investissements privés étrangers seront toujours les bienvenus, dans le but de contribuer au pays, non seulement au capital financier, mais également au savoir-faire et à la technologie nécessaires à sa croissance et à son développement, a-t-il ajouté.

Pour que l'investissement existe, a-t-il dit, il est fondamental que des agents économiques ait la confiance au marché sur lequel ils veulent investir.

"Lorsque les agents économiques ne font pas confiance au marché, il n'ya pas d'investissement, en particulier dans le domaine de la production de biens et de services. Et sans investissements, il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas de prospérité. Pour cette raison, le rétablissement de la confiance des agents économiques sur le marché est un facteur fondamental pour que l'Angola puisse reprendre la trajectoire de la croissance économique interrompue par la crise économique et financière qui a éclaté en 2014 ", a-t-il conclu.