Algérie: Sécurité sociale - "Nous œuvrons à faire bénéficier les Algériens de la carte Chifa"

Mostaganem — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a déclaré, jeudi dans la wilaya de Mostaganem, que "son département ministériel œuvre à faire bénéficier tous les Algériens d'une couverture sociale par carte Chifa".

"Notre objectif pour les prochaines années est d'assurer à tous les habitants d'Algérie une couverture par carte Chifa", a souligné le ministre en marge de l'inauguration du centre payeur relevant de la Caisse nationale d'assurance sociale pour salariés (CNAS) dans la commune de Mesra dans le cadre de sa visite d'inspection dans la wilaya.

"Le nombre de cartes Chiffa a atteint actuellement 14 millions assurant une couverture sociale à plus de 39 millions d'Algériens", a-t-il ajouté, poursuivant : "La carte Chifa, depuis son entrée en service en 2007, est révolutionnaire en matière d'assurance sociale. Ce type de couverture sociale n'est pas assuré par de nombreux pays à travers le monde".

M. Zemali a également indiqué que la politique de son secteur vise actuellement à moderniser les structures pour améliorer les conditions d'accueil des citoyens et de travail des agents, en plus d'améliorer la qualité de services fournis aux assurés sociaux et ayants droit.

"Le système d'assurance sociale est un bien du peuple algérien qu'il faut préserver", a-t-il relevé.

Le centre payeur CNAS de la commune de Mesra, modernisé pour une enveloppe de 9 millions DA et entré en service jeudi, contribue à l'amélioration des prestations au profit de plus de 13.000 assurés sociaux de quatre communes et 25.000 ayants droit, selon les explications présentées par la directrice de l'agence CNAS de wilaya, Bahi Soraya.

Lors de sa visite, le ministre a aussi inspecté une unité industrielle relevant du groupe industriel "Sidi Bendehiba" spécialisée dans la production de câbles électriques, dont le chiffre d'affaires a dépassé 5 milliards DA par an et qui emploie plus de 870 employés.

A cette occasion, Mourad Zemali a déclaré que le secteur économique national privé contribue à la création d'emplois à raison de 70 à 75 % du nombre total d'emplois.

Lors d'une rencontre avec des représentants de micro-entreprises, le ministre a annoncé que la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) et l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) effectueront des sorties de sensibilisation des responsables locaux avec l'aide des walis, pour l'application de la règle portant octroi de 20 % des marchés publics à des micro-entreprises.

Par la même occasion, Mourad Zemali a appelé les jeunes entrepreneurs à s'organiser pour constituer une force de proposition de solutions et d'idées quant à l'amendement ou la promulgation de textes de loi concernant les micro-entreprises.

Le ministre a présidé, lors de sa visite dans la wilaya de Mostaganem, l'ouverture de la première édition du Salon de wilaya de créations féminines (7 au 19 mars), ainsi qu'une réception en l'honneur de la femme ouvrière à l'occasion de la journée mondiale de la femme.

Il a également visité une ferme pédagogique de l'association des inadaptés mentaux de la wilaya de Mostaganem dans la commune de Hassi Mameche.