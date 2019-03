Ghana: Emmanuel Frimpong - Un arrêt de carrière forcé à 27 ans !

Eloigné des pelouses depuis plus d'un an, Emmanuel Frimpong a annonce ce vendredi l'arrêt de sa carrière. En cause, une blessure récurrente au genou qui l'empêche de pleinement jouir de son métier.

« J'ai eu des soucis à mon genou lors des 5 dernières années mais est revenu au football professionnel. Mais depuis novembre 2017, je n'étais plus en activité à cause d'une nouvelle déchirure du ligament du genou. Cette fois, j'ai décidé de ne plus me faire opérer car je ne prenais pas plaisir à jouer au football dans les douleur« , a t-il écrit sur Twitter.

Frimpong, international ghanéen, a été formé à Arsenal et a notamment porté les couleurs de Fulham, Barnsley, Wolverhampton, etc.