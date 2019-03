Congo-Kinshasa: Une deuxième session ordinaire sur les transports et les infrastructures transcontinentales va se tenir au Caire﻿

Le département de l'Infrastructure et Energie de l'Union Africaine envisage l'organisation d'une réunion dénommée : « Deuxième session ordinaire du comité technique spécialisée de l'Union Africaine sur les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, énergie et le tourisme (CTS-TTIET) ».

A en croire les organisateurs, cette rencontre va être organisée du 14 au 18 avril 2019, au Caire, en Egypte.

On rappelle que cette rencontre va avoir lieu après la récente réunion sur l'opérationnalisation de la MUTAA ; couplée à la 5ème réunion du groupe de travail ministériel et des experts organise au siège de l'Union Africaine du 18 au 22 fevrier dernier à Addis-Abeba, en Ethiopie. En effet, le Comité technique spécialisé (CTS) est un organe de décision ministériel de l'Union africaine (UA) pour les secteurs des transports, de l'énergie, du tourisme ainsi que le développement des infrastructures dans son ensemble.

Parlant des principaux objectifs de cette deuxième session, l'on a noté entre autres l'évaluation de la mise en œuvre des plans d'action du CST adoptés en mars 2017 à Lomé (Togo), les défis à relever et enfin, l'opportunité d'un consensus sur les prochaines étapes.

Ce communiqué renseigne que cette réunion est co-organisée par de nombreux partenaires à savoir : l'Union africaine, la Banque africaine de développement, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique ainsi que l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD).

S'agissant de la participation à cette rencontre, l'on signale à cet effet celles des ministres et des experts des États membres de l'UA, y compris des responsables des secteurs suivants : transports, énergie, tourisme et infrastructures et des représentants des communautés économiques régionales, des institutions spécialisées de l'Union africaine (UA), des organisations internationales, des partenaires au développement, les membres du secteur privé ainsi que la société civile s'occupant des questions d'énergie, des transports et du tourisme.