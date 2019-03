Sénégal: Un atelier sur le changement climatique et l'agriculture, lundi

Dakar — Le programme sur le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest (CCAFS en anglais) organise lundi à Dakar un atelier de revue à mi-parcours du projet USAID/CINSERE, annonce un communiqué transmis à l'APS

La cérémonie d'ouverture est prévue à partir de 09h à l'hôtel Diambour, renseigne la même source. Elle sera présidée par le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Maimouna Ndoye Seck, le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck, et l'ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Tulinabo S. Mushingi.

L'objectif principal de l'atelier est de "partager avec les différentes parties prenantes les connaissances acquises et les leçons apprises de l'USAID/CINSERE et de la plateforme science politique pour l'adaptation de l'agriculture et de la sécurité alimentaire au changement climatique (CCASA)".

USAID/CINSERE est un projet de services d'information climatique pour accroître la résilience et la productivité au Sénégal.