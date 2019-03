Ile Maurice: Saisie record de drogue - Sibi Thomas libéré sous caution deux ans après

Il avait été arrêté le 13 mars 2017. Et ce n'est que deux ans après que l'Indien Sibi Thomas, arrêté dans le cadre de la saisie record de drogue au port, parvient à retrouver la liberté conditionnelle.

Pour ce faire, il a dû déposer une seconde demande de révision judiciaire en Cour suprême, par le biais de Mes Pazhany Rangasamy et Shakeel Mohamed, après que ses demandes de remise en liberté ont été rejetées.

«I am advised that bail cannot be withheld as a punishment prior to conviction and my right to liberty can only be taken away in exceptional cases», avait indiqué Sibi Thomas dans son affidavit. Ajoutant que contrairement à ce que dit l'enquêteur principal dans cette affaire, il ne peut s'enfuir puisque son passeport se trouve en possession de la police. Le juge Pritviraj Fekna a ainsi ordonné qu'il s'acquitte de deux cautions de Rs 200 000 chacune et signe une reconnaissance de dettes de Rs 1 million. Il doit également se rendre au poste de police de sa localité une fois par jour entre 7 heures et 20 heures.

Le ressortissant indien est ainsi le premier suspect dans cette affaire à retrouver la liberté. Il avait été épinglé sous une accusation provisoire de «drug dealing with aggravating circumstances : importation of heroin with an averment of trafficking» après que 119 kg d'héroïne (NdlR, la drogue estimée à 135 kg avait en fait été mal pesée) ont été saisis au port en 2017. Les enquêteurs ont affirmé avoir des informations fiables selon lesquelles la drogue en question avait été importée d'Afrique du Sud à Maurice à travers sa compagnie, Brilliant Resources Consulting Ltd, et transportée à bord du vaisseau MSC Ivana.

Hormis Sibi Thomas, Navind Kistnah et Geanchand Dewdanee n'ont toujours pas recouvré la liberté conditionnelle.