Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Plus de 30 000 enfants vaccinés en 13 jours contre l'épidémie de rougeole à Walikale

Médecins sans frontières (MSF), en appui au Ministère de la Santé publique de la RDC et sur demande du Programme élargi de vaccination (PEV) a vacciné, du 11 au 26 février 2019, 31 mille enfants âgés de 6 à 59 mois, dans la Zone de Santé de Walikale afin de les protéger contre la rougeole.

Depuis le mois de Juin 2018, le territoire de Walikale, province du Nord-Kivu, principalement la zone de santé de Walikale fait face à une épidémie de rougeole. Dans un communiqué parvenu à la Rédaction de LePotentielonline.net, MSF renseigne que « De juin 2018 à février 2019, 1039 cas ont été notifiés dont 8 confirmés par le laboratoire national « INRB » et 15 décès enregistrés ».

La même source précise que « les enfants de moins de 5 ans sont les plus atteints (862 cas) et ils constituent 14 des 15 décès enregistrés », selon les données issues des listes linéaires rougeole remplies sur base de surveillance active et passive conjointe BCZ-MSF Hollande.

Depuis le début de l'épidémie, note MSF, les aires de santé, Mundindi, 8ème CEPAC et Ndofia sont ceux qui ont reporté les plus de cas (80 cas et plus). Des cas suspects en provenance d'autres zones de santé du territoire, notamment celles d'Itebero et Kibua ont été admis dans des formations sanitaires de la Zone de santé de Walikale.

« Cette maladie a commencé sur l'axe Kisangani mais pour le moment, elle s'étend ailleurs dans la zone. Nos formations sanitaires éprouvent d'énormes difficultés à fonctionner normalement. Certains enfants n'avaient pas pu être vaccinés au cours de PEVs - vaccination - de routine que nous organisons chaque mois. Les vaccins ne sont pas toujours bien conservés et parfois la qualité peut en pâtir. Par ailleurs, les distances à parcourir pour atteindre les carrés miniers et les villages isolés sont importantes. Si les cas de rougeole sont en hausse actuellement dans la zone, c'est entre autres en raison d'une couverture vaccinale insuffisante », renseigne Docteur Patrick Balume Ndamwenge, Médecin Chef de Zone de Santé de Walikale.

Il convient de noter que si elle fait moins parler d'elle que d'autres maladies, la rougeole demeure tout de même une maladie très contagieuse et capable d'entrainer des complications pouvant mener jusqu'à la mort. Actuellement, de nombreux enfants meurent encore de cette maladie alors qu'elle est facilement détectable, évitable par la vaccination et peut être soignée dans une structure sanitaire.

Médecins sans Frontières appuie la réponse à l'épidémie dans le territoire de Walikale depuis septembre 2018, notamment, à travers la prise en charge permanente et gratuite des malades dans neuf centres de santé et à l'Hôpital général de référence de Walikale. L'organisation travaille en appui au Ministère de la Santé à l'Hôpital général de référence de Walikale et apporte des soins de santé gratuits aux populations depuis 2012.

MSF appuie également quatre centres de santé ainsi que des sites pour la prise en charge du paludisme, des infections respiratoires aigües et des diarrhées. La clinique « Tumaini » mise en place par Médecins Sans Frontières, assure un accès au service de santé reproductive.