Congo-Brazzaville/Zimbabwe: CAN Egypte 2019 - Trente-huit Diables rouges convoqués pour le match contre le Zimbabwe

La pré-liste publiée par le sélectionneur national, Valdo Cândido, est légèrement dominée par des joueurs évoluant à l'étranger.

Sur les trente-huit joueurs présélectionnés, en effet, vingt-deux évoluent à l'extérieur du pays contre seize locaux. La liste finale apportera sans nul doute la clarté sur le onze national qui défendra, le 24 mars à Harare, les couleurs de la République du Congo lors de la rencontre très attendue contre le Zimbabwe, au cours de laquelle les Diables rouges devront impérativement mouiller le maillot pour se qualifier à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se jouera, en juin, en Egypte.

La présence de la star Thievy Bifouma dans cette pré-liste rassure les Congolais, car sa blessure lors d'un match de première division de Turquie avec son club, Yeni Malatyaspor, nourrissait beaucoup d'incertitudes. A part lui, les cadres du onze tels Prince Oniangue, Delvin Ndinga, Amour Loussoukou et le jeune Merveil Ndockyt devront sûrement peser au milieu du terrain, grâce à leur expérience.

Notons que les joueurs locaux vont commencer les séances d'entraînement dans les prochains jours, en attendant l'arrivée des internationaux qui seront à Brazzaville une semaine avant le match. Cette rencontre décisive du groupe G reste la seule occasion pour les Diables rouges qui espèrent participer à la phase finale de la CAN 2019, en Egypte.

Les Diables rouges présélectionnés

Gardiens de but : Christoffer Mafoumbi (Blackpool / D3 Angleterre), Chancel Massa (AS Otoho / Congo), Wilfrigon Mongondza (AS Otoho / Congo), Pavhel Ndzila (Etoile du Congo / Congo).

Défenseurs : Marvin Baudry (Zulte Waregem /D1 Belgique), Fernand Mayembo (Le Havre / Ligue 2 France), Hugo Konongo (Cherno More Varna / D1 Bulgarie), Romaric Etou (Beitar Tel Aviv Ramla / D2 Israël), Baron Kibamba (Real Linense / D3 Espagne), Faitout Maouassa (Nîmes Olympiques / D1 France), Carof Bakoua (AS Otoho / Congo), Elie Ikouma (Cara / Congo), Farias Ondongo (AS Otoho / Congo), Dimitri Bissiki (AS Otoho / Congo).

Milieux de terrain : Prince Oniangue (SM Caen / Ligue 1 France), Delvin Ndinga (Sivasspor / D1 Turquie), Amour Loussoukou (Stade Tunisien / D1 Tunisie), Durel Avounou (US Orleans / D2 France), Eden Massouema (Valenciennes / Ligue 2 France), Burnallerge Etou (AS Beziers / Ligue 2 France), Merveil Ndockyt (FC Barcelone B / D3 Espagnole), Itali Ossete (Diables Noirs / Congo), Onivercien Ngoma (V Club Mokanda / Congo), Duval Ngoma (AS Otoho / Congo).

Attaquants : Prince Vinny Ibara (USM Alger / D1 Algérie), Junior Makiesse (Al Ahli Tripoli / D1 Lybie), Dylan Bahamboula (CS Constantine / D1 Algérie), Mavis Tchibota (Bnei Yehuda Tel Aviv / D1 Israël), Bercyl Obassi (Stade Tunisien / D1 Tunisie), Cabwey Kivutuka (Charlotte Independant / D2 Etats Unis), Dylan Saint-Louis (Paris FC / Ligue 2 France), Thievy Bifouma (Yeni Malatyaspor / D1 Turquie), Oxy Makouala (JST Congo), Teddy Membo (V Club Mokanda / Congo), Mateus Botamba (AS Otoho / Congo), Beni Makouana (Diables Noirs Congo), Edo Molodi (V.Club Mokanda /Congo), Yann Mokombo (Etoile du Congo / Congo).