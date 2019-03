Algérie: Journée de la femme - Une cinquantaine de journalistes sportives à l'honneur

Alger — Une cinquantaine de journalistes sportives seront honorées par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), mardi à Alger, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, a-t-on appris vendredi des organisateurs.

Cette traditionnelle cérémonie concernera cette fois-ci, outre les journalistes sportives en activité des différents organes, celles ayant été les premières à se lancer dans ce métier et donc baliser la route à d'autres, a ajouté la même source.

La rencontre devrait être rehaussée par la présence de personnalités politiques et sportives dont plusieurs anciennes athlètes qui ont marqué la scène sportive nationale de leurs empreintes et côtoyé ces journalistes.

"Il s'agit d'une rencontre conviviale qui nous permettra de rendre hommage à ces consoeurs et aux pionnières de la presse sportive en cette journée particulière et ô combien significative. A travers cette initiative, on voudrait leur témoigner tout le respect et la considération portés par leurs confrères et consoeurs. C'est une forme de reconnaissance pour leurs efforts, abnégation et rôle avérés dans le mouvement sportif algérien", ont souligné les organisateurs.

A ce titre, l'ONJSA tient à rappeler la mission de la presse sportive algérienne et le rôle qui lui incombe, à savoir "celui d'essayer de moraliser la profession et d'aider les journalistes sportives et sportifs dans l'accomplissement de leur travail, avec le soutien des pouvoirs publics et des responsables du secteur".