Algérie: Trois contrebandiers arrêtés et près de 24.000 comprimés de substances parapharmaceutiques saisis

Alger — Trois contrebandiers ont été interceptés et plus de 16.200 comprimés psychotropes ainsi que près de 24.000 comprimés de substances parapharmaceutiques ont été saisis, jeudi à El Oued et In Amenas, par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, le 07 mars 2019 à El Oued et In Amenas/4e Région militaire, trois (03) contrebandiers et saisi (16.256) comprimés psychotropes et (23.930) comprimés de substances parapharmaceutiques", précise la même source.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté, à Tamanrasset/6e RM, "un contrebandier à bord d'un camion chargé de (30) tonnes de ciment", alors que "des Gardes-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de (7.984) litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa, El-Taref/5eRM", ajoute le communiqué.